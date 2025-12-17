وجرى تداول الفضة عند 66.14 دولار قبل أن تتراجع بشكل طفيف في وقت لاحق.

في المقابل، واصل الذهب مكاسبه بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر.

وعززت البيانات التوقعات باتجاه خفض أكبر لأسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو أربعة أعشار بالمئة إلى 4318.37 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنحو ثلاثة أعشار بالمئة إلى 4347.10 دولار.

ضعف الدولار وضغوط العوائد

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، ما زاد جاذبية الذهب للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بيانات البطالة الأخيرة.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 بالمئة في نوفمبر.

وجاءت القراءة أعلى من تقديرات الاقتصاديين البالغة 4.4 بالمئة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

توقعات السياسة النقدية

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام.

وجرى تفسير تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، على أنها أقل تشدداً من المتوقع.

ولا يزال المتعاملون في الأسواق يتوقعون خفضين إضافيين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال عام 2026.



ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل هذه البيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.