وتأتي الخطوة ضمن توجه الصندوق لتوسيع الشراكات مع شركات عالمية في قطاعات خدمية استراتيجية.

وأوضح الصندوق في بيان أنه سيحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة السعودية لإدارة المرافق.

ويعكس ذلك نهجاً قائماً على جذب الخبرات العالمية مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية والملكية.

وتُعد الشركة السعودية لإدارة المرافق من الأصول التشغيلية الداعمة لقطاعات متعددة، تشمل العقارات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.

ويُنظر إلى دخول جونز لانج لاسال كشريك رئيسي على أنه إضافة نوعية من حيث المعرفة الفنية وإدارة الأصول والخدمات المتقدمة.

سياق أوسع

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لصندوق الاستثمارات العامة تقوم على إعادة هيكلة بعض شركاته التابعة.

وتركز الاستراتيجية على استقطاب شركاء دوليين في مراحل النمو، مع الإبقاء على الدور القيادي للصندوق في القطاعات الحيوية.