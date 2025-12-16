ويأتي القرار في وقت تواجه فيه صناعة السيارات تباطؤاً واضحاً في الطلب على المركبات الكهربائية وارتفاعاً في تكاليف الاستثمار.

وقالت فورد في بيان إنها تعتزم تعزيز مجموعة سياراتها العاملة بالبنزين، مع التركيز بشكل أكبر على الطرازات الهجينة، والسيارات الكهربائية ذات المدى الموسّع التي تعتمد جزئياً على محركات الوقود.

ويهدف هذا التحول إلى تقليص التعرض للأصول الخاسرة وإعادة توجيه رأس المال نحو نماذج أكثر ربحية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يُعد هذا الشطب من أكبر الخسائر في تاريخ فورد الحديث.

ويمثل، وفق الصحيفة، أكبر اعتراف علني حتى الآن من شركة سيارات أميركية بعدم قدرتها على تحقيق طموحاتها السابقة في التحول الكامل والسريع نحو السيارات الكهربائية.

ورغم ذلك، أكدت فورد التزامها بإنتاج شاحنة "بيك أب" كهربائية بسعر يقارب 30 ألف دولار بحلول عام 2027.

وأوضحت أن هذه المركبة ستكون الأولى ضمن جيل جديد من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، تستهدف شريحة أوسع من المستهلكين.

في المقابل، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل من شاحنة "F-150 لايتنينغ".

وأضافت أنها ستطرح بدلاً منها نسخة ذات مدى موسّع، تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الوقود، في محاولة لمعالجة مخاوف المستهلكين المتعلقة بالمدى والتكلفة.

القطاع يعاني

يأتي هذا التحول في وقت تعيد فيه شركات السيارات الكبرى مراجعة استراتيجياتها الكهربائية.

فبعد موجة استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، اصطدمت الصناعة بتباطؤ الطلب، وارتفاع أسعار الفائدة، وضغوط على هوامش الربح.

وأدى ذلك إلى انتقال متزايد نحو الطرازات الهجينة والمرحلية، باعتبارها حلاً وسطاً بين متطلبات التحول البيئي والواقع التجاري للأسواق.

وتشير خطوات فورد إلى أن التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً قبل سنوات قليلة.