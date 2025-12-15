ويأتي المشروع ضمن جهود مصر لتعزيز توطين الصناعات التصديرية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المناطق الصناعية المتخصصة.

تفاصيل المشروع الصناعي

أوضحت الهيئة أن العقد، الموقع مع مجموعة "زيجيانغ جيانشينغ" القابضة الصينية، تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وسيُنفّذ في منطقة القنطرة غرب الصناعية.

وسيقام المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع، بتمويل ذاتي كامل، على أن يُنفذ المشروع عبر ثلاث مراحل متتالية.

أنشطة إنتاج متكاملة

يشمل المشروع أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، بما يعزز سلاسل القيمة المحلية لصناعة المنسوجات.

وتهدف المنطقة الاقتصادية من خلال هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الموجهة للتصدير، وخلق فرص عمل صناعية مستدامة.

القنطرة غرب كمركز صناعي ناشئ

تُعد منطقة القنطرة غرب الصناعية إحدى المناطق الواعدة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من موقعها القريب من الموانئ وشبكات النقل.

وتسعى الهيئة إلى جذب استثمارات صناعية كثيفة العمالة في قطاعات مثل الغزل والنسيج، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية.

استثمارات صينية متنامية

تندرج هذه الصفقة ضمن توسع ملحوظ للاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات التصنيع والتجميع.

وتُعد الصين من أبرز الشركاء الصناعيين لمصر داخل المنطقة، مع تزايد عدد المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية.