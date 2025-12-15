ويُنظر إلى الصفقة على أنها توسّع استراتيجي يعزز حضور المجموعة في سوق الموانئ المصرية ذات الأهمية الإقليمية.

عرض إلزامي لبلوغ الأغلبية

أوضحت المجموعة أن الوصول إلى حصة الأغلبية يتطلب الاستحواذ على نحو 32 بالمئة من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عبر عرض الشراء الإلزامي.

وبموجب قوانين سوق الأوراق المالية المصري، يتعين على أي مستثمر يعتزم الاستحواذ على ثلث أسهم الشركة تقديم عرض شراء إلزامي لكامل المساهمين.

استثمار قائم منذ العام الماضي

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد استحوذت في نوفمبر الماضي على حصة أولية تبلغ 19.3 بالمئة في الشركة المصرية، عبر صفقة أسهم مع الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتمثل هذه الخطوة الأساس الذي تبني عليه المجموعة سعيها الحالي للسيطرة الإدارية والتشغيلية.

أصول استراتيجية على المتوسط

تشغّل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر الأبيض المتوسط، وهما من أهم بوابات التجارة البحرية في مصر.

وترى المجموعة أن الاستحواذ على حصة الأغلبية في هذه الأصول سيعزز توسعها في مصر ويدعم قدرتها على تحقيق عائدات مالية ملموسة.

توقيت متوقع وموافقات تنظيمية

من المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تخضع للموافقات التنظيمية اللازمة داخل جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لمجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورها في الممرات التجارية الإقليمية وربط شبكتها العالمية بموانئ شرق المتوسط.

خلفية عن المجموعة والسوق

تُعد مجموعة موانئ أبوظبي إحدى أكبر مشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية في المنطقة، مع عمليات تمتد عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.

أما شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فهي من أقدم وأكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر، وتلعب دوراً محورياً في حركة الصادرات والواردات عبر الساحل الشمالي.