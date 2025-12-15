وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم المركز للفترة بين 2026 و2030، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي ومواكبته للتقنيات الناشئة.

تقنيات رقمية ضمن الإطار القضائي

أوضحت محاكم المركز أن الخدمات الجديدة تشمل قدرات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات البلوكتشين، وسيتم توفيرها عبر مزوّدي خدمات خارجيين معتمدين.

وسيُنظر في استخدام هذه التقنيات في القضايا التي تُقدّم أدلة كافية على ضرورتها، على أن تُدمج ضمن منظومة الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي الخاضعة لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي القائمة على القانون العام.

حفظ الأصول الرقمية أثناء التقاضي

ستتولى شركة "زوديا كاستودي" تقديم خدمات الحفظ الآمن والمحايد للأصول الرقمية المتنازع عليها طوال فترة التقاضي، بما يمنع أي تحريك غير مصرح به للأصول.

وتحظى الشركة بدعم مؤسسات مالية دولية كبرى، من بينها بنك ستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما تعمل شركتها التابعة في الإمارات تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

تحليل البلوكتشين ودعم إنفاذ الأحكام

أما شركة "كريستال إنتليجنس"، فستوفر خدمات تحليل وتتبع معاملات البلوكتشين، بما يشمل المراقبة، والدعم التحقيقي، وإدارة مخاطر الأصول الرقمية عند الطلب.

وتهدف هذه الخدمات إلى دعم إدارة القضايا المعقّدة، وتعزيز الامتثال القانوني، والمساعدة في إنفاذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالأصول الرقمية.

تعزيز النزاهة والثقة القضائية

قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن اعتماد مزوّدي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في النزاعات الرقمية يمثل خطوة إضافية لتعزيز حماية الأصول والتحقق الدقيق من البيانات.

وأضاف أن هذه المبادرة ترفع مستوى الطمأنينة لدى مستخدمي المحاكم، وتدعم قدرة المؤسسة القضائية على الفصل في القضايا المعقّدة بكفاءة وأمان يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تطبيق تدريجي وتقييم مستمر

أشارت محاكم المركز إلى أن هذه الخدمات ستُطبّق على أساس كل قضية على حدة، مع استمرار تقييم مزوّدي الخدمات المحتملين خلال السنوات المقبلة لضمان التزامهم بمعايير الحياد والأمن والمصداقية المؤسسية.

كما ستشمل المبادرة دعماً لخدمات وصايا الأصول الرقمية، إلى جانب برامج تدريب وشهادات تخصصية لموظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي.