وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة ضغوطاً كبيرة نتيجة الحرب الطويلة وتراجع الاستثمارات.

خطة لرفع إنتاج الغاز

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن بلاده تتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بحوالي 7 ملايين متر مكعب حالياً.

وأوضح أن هذه الزيادة تندرج ضمن جهود حكومية لتعزيز الإمدادات المحلية من الطاقة وتقليص فجوة العرض في السوق الداخلية.

أزمة طاقة ممتدة منذ الحرب

تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء والوقود، بعدما تسببت الحرب التي امتدت 14 عاماً في تدمير جزء كبير من منشآت الإنتاج والنقل، وخفضت القدرة التشغيلية لحقول النفط والغاز.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تكبد قطاع الطاقة السوري خسائر بمليارات الدولارات، مع تراجع الإنتاج إلى مستويات أدنى بكثير من تلك المسجلة قبل عام 2011.

إنتاج دون مستويات ما قبل 2011

تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوريا كانت تنتج قبل الحرب كميات أكبر من الغاز الطبيعي، تُستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء والصناعة المحلية.

لكن العقوبات، وتضرر البنية التحتية، وخروج عدد من الحقول عن الخدمة، أدت إلى انكماش حاد في الإنتاج، ما زاد من الاعتماد على الإمدادات المحدودة والبدائل المكلفة.

اجتماع أوابك ودور الطاقة العربية

يأتي إعلان وزير الطاقة السوري على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت، حيث تناقش الدول الأعضاء تحديات أمن الطاقة، وتنسيق الجهود الإقليمية في قطاعي النفط والغاز.