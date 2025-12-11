وفي تحديثه الجديد عن الاقتصاد الصيني، قدر البنك الدولي النمو بالنسبة للعام بأكمله عند 4.9 بالمئة وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.

وقال إن أحدث الخطوات المالية وسياسات التجارة العالمية الموثوقة ستدعم الاستثمار والصادرات على الأرجح.

وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.

ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.