فقد أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة) بمقدار 25 نقطة أساس.

كما أفاد مصرف البحرين المركزي في بيان بأنه قرر خفض سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة بواقع 25 نقطة أساس.

وفي السياق نفسه، قال مصرف قطر المركزي إنه خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.

إلى ذلك، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25 %.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة متوقعة من الأسواق المالية لكنها جاءت وسط انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية.

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الـ12 ضد القرار؛ إذ رفض اثنان منهم الخفض من أساسه، بينما طالب الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.