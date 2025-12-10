وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 3.50% و3.75%، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن ثلاثة من أعضاء اللجنة الـ12 صوتوا ضد القرار، إذ رفض اثنان منهم خفض الفائدة من أساسه، بينما طالب العضو الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.

ويأتي قرار الفيدرالي فيما يستعد البيت الأبيض لاتخاذ قرار مهم يتعلق بقيادة المجلس.

وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن قراره النهائي بشأن رئيس المجلس خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف هاسيت، في مقابلة مع برنامج أميركا ريبورتس على قناة فوكس نيوز، أن "وجود بيانات أقوى" يوفر أساسا استرشاديا يمكن معه "الوصول إلى 50 نقطة أساس أو حتى أكثر" في سياق السياسة النقدية.