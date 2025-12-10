كما التحق بالقمة 300 مشارك في أكبر معرض جماعي للإعلام والمحتوى، ضمن برنامج واسع امتدّ لأكثر من 300 فعالية، بينها 200 جلسة حوارية و50 ورشة عمل، أتاحت فضاءات للتفاعل وصناعة الصفقات وبناء شراكات وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي.

في هذا المشهد الذي يجمع القطاعات الإبداعية، برزت القمة كمنصة مصممة لتحويل النقاشات إلى مبادرات واستثمارات فعلية، بفضل الحضور الواسع لقيادات حكومية وصناع قرار وخبراء مستقبل، اجتمعوا على مدى ثلاثة أيام من أجل بلورة رؤى مشتركة للاقتصاد الإبداعي. التعاون مع شركاء عالميين، مثل "ميتا"، جاء ليؤكد سعي القمة لتطوير أدوات جديدة تُخدم صناعة المحتوى عبر توظيف الابتكار والتقنيات الناشئة.

ضمن هذا السياق، اكتسب الحوار مع نور الأتاسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيبيا تكنولوجيز"، قيمة خاصة، إذ كشف خلال مقابلته مع "سكاي نيوز عربية" عن تجربة تقنية – اقتصادية تستهدف معالجة فجوة اتصالية مزمنة في قطاع السياحة العالمي.

الأتاسي عرض نموذجاً يقوم على الدمج بين الاتصالات والإعلام والسياحة عبر منصّة "ترافل آد" Travel Ad، بما يحوّل التواصل مع السياح من عملية عشوائية إلى منظومة بيانات لحظية تخدم الحكومات والشركات وتؤثر مباشرة في الإنفاق السياحي.

من هي Sibia Technologies؟

Sibia Technologies هي شركة مقرّها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

بحسب موقعها الرسمي، تقدّم الشركة خدمات في "التحول الرقمي – Digital Transformation" وتعتبر نفسها شريكاً في تقنيات وتكامل حلول تقنية لجهات متعددة

تعمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وتقديم حلول مبتكرة في هذه القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

سياحة عالمية تضخ تريليونات… وفجوة تواصلية تبتلع الفرص

استهل نور الأتاسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيبيا تكنولوجيز" تحليله بالتذكير بحجم الصناعة السياحية وتأثيرها النقدي المباشر، موضحاً أنّ اقتصاد السياحة العالمي يصل إلى تريليون ونصف دولار سنوياً. وفي عام 2025، سجّل العالم نحو مليار ونصف مسافر، حيث يصرف كل مسافر ما بين 1500 و2000 دولار في الرحلة، وغالباً تُنفق معظم هذه المبالغ في اليوم الأول من الوصول، نتيجة حجز الأنشطة والخدمات مسبقاً.

هذا النمط من السلوك الاستهلاكي يجعل دول العالم، لا سيما في المنطقة، تستثمر بكثافة في السياحة لأنها مصدر مهم للعملة الأجنبية ويُعزز الدخل الوطني. وفي ظل هذا النمو، يتوقع الأتاسي أن ترتفع قيمة القطاع من مليار ونصف مسافر في 2025 إلى 2 تريليون دولار في 2028، ما يعزز أهمية ابتكار آليات تواصلية جديدة تعالج التحديات المتكررة داخل الصناعة.

"ترافل آد": منصة تدمج الاتصالات بالإعلام والسياحة… وتعيد تعريف الاتصال بالسائح

قدّم الأتاسي شرحاً تقنياً لابتكار الشركة، قائلاً إن "ترافل آد" هو أول بلاتفورم من نوعه عالمياً يتيح للحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في التجزئة والفنادق والطيران وسواها التواصل مع السائح لحظة وصوله، وأحياناً قبل وصوله، وذلك بدمج قطاعي الاتصالات والإعلام والسفر ضمن منصة واحدة.

يعتمد النظام على الشراكات التي طورتها الشركة مع شركات الاتصالات حول العالم، بحيث يمكن إرسال رسائل ومعلومات مباشرة إلى هاتف المسافر فور دخوله الدولة، وهو ما يصفه الأتاسي بأنه حل لمشكلة كبيرة كانت مزمنة في صناعة السياحة، بحكم افتقار القطاع لوسيلة فورية تصل إلى السائح في اللحظة الأكثر تأثيراً على قرارات إنفاقه.

المنصة انطلقت من الإمارات، وتوسعت إلى 30 دولة حول العالم، مع خطط للتمدد نحو أمريكا وأوروبا وآسيا. وبحسب الأتاسي، لا يوجد منتج مشابه في العالم حالياً يقدم هذه الوظيفة بالصيغة التي تعتمدها "ترافل آد".

المشكلة التي استهدفت المنصة حلّها: غياب الأداة التي تخاطب السائح في اللحظة الحرجة

تحدّث الأتاسي عن فجوة واضحة يعاني منها قطاع السياحة عالمياً، فالسائح عند وصوله لا يكون دائماً مجهّزاً أو مطلعاً على جميع الخيارات المتاحة في الدولة المضيفة، كما قد لا يعرف الفعاليات أو المناطق التي تستحق الزيارة. في السابق، كان التواصل يعتمد على الوسائط التقليدية مثل الإعلانات الخارجية والمواد المطبوعة، وهي أدوات لا ترتبط باللحظة الفعلية لقرار السائح.

الفراغ الذي تستهدف المنصة ملأه النظام عبر الرسائل الفورية:

فور وصول المسافر إلى الدولة، يمكن إخباره بالمهرجانات الجارية، العروض التجارية، الفعاليات الموسمية، أو أي نشاط سياحي يمكن أن يعزز تجربته. هذا النموذج يحدّ من الخسائر التي يتعرض لها السائح حين يكتشف بعد عودته أنّ فعاليات مهمة فاتته.

البعد الاقتصادي: إعادة توزيع الإنفاق… وتحفيز اكتشاف مدن غير مستغلة

أحد الجوانب الاقتصادية الأساسية التي أثارها الأتاسي يتعلق بإعادة توزيع الحركة السياحية. ضرب مثالاً بإيطاليا التي تستقبل أكثر من 60 مليون سائح سنوياً، لكن 4 بالمئة فقط من البلاد يحصل على هذه الحركة، فيما تبقى 96 بالمئة من المناطق غير مستغلة سياحياً.

وفق هذا المنطق، يمكن للمنصة أن توجّه السياح إلى وجهات غير مزدحمة، ما يعالج تحديات "فرط السياحة" في بعض المدن، ويفتح في المقابل مناطق جديدة للإنفاق. هذه القدرة على التوزيع تعكس تأثيراً اقتصادياً مزدوجاً:

تخفيف الضغط عن المناطق المكتظة

وتحفيز النمو في مناطق أخرى غير مستهدفة عادةً

وفي بيئة عالمية بدأت تشهد احتجاجات محلية ضد السياحة الزائدة، يصبح توجيه تدفقات المسافرين عنصر توازن اقتصادي واجتماعي.

القيمة الإضافية للقطاع الخاص والحكومات

يحمل النظام قيمة مباشرة لكل لاعب في منظومة السياحة:

الحكومات ووزارات السياحة

تتمكن من التواصل اللحظي مع ملايين المسافرين لتعريفهم بالفعاليات الوطنية، وإدارة صورة الوجهة، ودفع الحركة نحو مناطق معينة.

شركات التجزئة والفنادق والطيران

تستطيع استهداف السائح بعروض فورية تعزز الإيرادات عبر تقليل الفاقد من الحركة الشرائية التي لا يتم التقاطها في الوقت المناسب.

السياح أنفسهم

يحصلون على تجربة سفر أكثر ثراءً، ويحققون أقصى استفادة من أيام الرحلة.

الأبعاد التقنية لهذه المنظومة — التي تعتمد على الدمج الفعلي بين شبكات الاتصالات وقواعد بيانات السفر — تجعل Travel Ad "ترافل آد" أداة ذات تأثير مباشر على سلسلة القيمة السياحية، بدءاً من الوصول إلى البلد وحتى انتهاء الزيارة.

إعادة تعريف "اليوم الأول": اللحظة التي تُحدّد شكل الرحلة وإنفاقها

أبرز ما كشفته تصريحات الأتاسي هو أن اليوم الأول يمثل نقطة الحسم في الإنفاق السياحي. المسافر يحدد حجوزاته، ويختار الفعاليات، ويقرر جزءاً كبيراً من ميزانيته خلال الساعات الأولى. ومن هنا تكتسب الرسائل الفورية أهميتها: فهي تدخل على خط القرار في اللحظة ذاتها.

تاريخياً، كانت هذه النافذة تذهب سدى بسبب عدم وجود قناة تواصل فعّالة. "ترافل آد" تُعيد هندسة هذه المرحلة عبر توسيع دور الجهات الاقتصادية في التأثير على سلوك السائح لحظة وصوله.

منصة تنطلق من الإمارات نحو سوق عالمي.. بنية تعتمد على الابتكار والربط العابر للقطاعات

أشار الأتاسي إلى أن المنصة بدأت من الإمارات، التي شكلت قاعدة مناسبة للتوسع بفضل البيئات التنظيمية والبنى التكنولوجية، ما سمح للشركة بإطلاق نموذج قابل للتطبيق في مناطق مختلفة. اليوم، تعمل المنصة في 30 دولة وتستعد لتوسيع انتشارها في أسواق كبرى.

هذا النمو يسلط الضوء على أهمية الدمج بين القطاعات، فالمنصة تجمع:

اتصالات توفر الوصول اللحظي

إعلام ومحتوى يوفر المعلومة

سياحة وسفر توفر السياق الاقتصادي

تجزئة وفنادق وطيران توفر العروض والخدمات

النتيجة هي منظومة متعددة المستويات، تستغل بيانات الحركة السكانية المؤقتة (السياح) لتوليد قيمة اقتصادية فورية.

قمة بريدج… بيئة تجمع التحول الإعلامي بنماذج اقتصادية ناشئة

وجود Travel Ad"ترافل آد" ضمن فعاليات قمة بريدج يعكس الاتجاه العام للتحالف الذي ينظّمها: البحث عن أدوات جديدة تعيد تشكيل صناعة الإعلام والمحتوى عبر التكنولوجيا والابتكار. القمة نفسها صممت لتجميع الفاعلين عبر جلسات وورش عمل ونقاشات تهدف إلى خلق سلاسل قيمة جديدة في الاقتصاد الإبداعي.

التحالف الذي يشرف على المبادرة يعمل على تأطير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه ضمن إطار عالمي موحد، يقوم على المرونة والتعاون والمسؤولية، وهي عناصر تتقاطع مع التجربة التي يقدمها الأتاسي، المبنية على دمج قطاعات تختلف تقليدياً لكنها تصبح أكثر ارتباطاً في ظل التحول الرقمي.

السياحة كاقتصاد بيانات… ودور "ترافل آد" في دفع هذا التحول

التصريحات الواردة تعكس رؤية متقدمة نحو اعتبار السياحة اقتصاداً قائماً على البيانات، لا مجرد حركة سفر. قدرة المنصة على معرفة لحظة وصول المسافر، وإرسال محتوى موجه، وتحفيز حركة اقتصادية في وقت محدد، تجعلها أداة فعالة لتحويل البيانات إلى قيمة نقدية.

في المقابل، يعالج هذا النموذج نقاط الضعف التقليدية في القطاع:

نقص المعلومات لدى السائح

عدم قدرة الجهات المختلفة على الوصول في التوقيت المناسب

تركّز السياحة في نقاط محددة

فقدان عوائد اقتصادية نتيجة غياب أدوات التفاعل

وعليه، فإن Travel Ad "ترافل آد" لا تقدم فقط خدمة اتصالية، بل تساهم في تحسين توزيع الموارد، وإعادة تشكيل الطلب السياحي، وتقديم نموذج اقتصادي جديد يعتمد على التكامل بين قطاعات مترامية.

من خلال القمة وما تضمنته من فعاليات واسعة، يتضح أنّ صناعة المحتوى والإعلام تشهد تحولاً هيكلياً كبيراً، بينما يشكل نموذج Travel Ad "ترافل آد" الذي عرضه نور الأتاسي مثالاً على الابتكار العابر للقطاعات، القادر على خلق قيمة اقتصادية مباشرة للسياحة، وتحسين تجربة المسافر، وتمكين الحكومات والشركات من الاستفادة من لحظة الوصول الحاسمة.

المنصة، التي توسعت من الإمارات إلى 30 دولة، تسد فجوة تواصلية طال انتظار حلّها، وتقدم نموذجاً اقتصادياً وتقنياً يعكس تطور القطاع السياحي العالمي نحو التخصيص اللحظي، واستغلال البيانات الحية، وإعادة توزيع الحركة السياحية بما يحقق مكاسب واسعة، سواء على مستوى الوجهات أو على مستوى المسافرين أنفسهم.