وأعلن الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا عن هذا الاستثمار أمس الثلاثاء بعد لقائه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي، قبيل جولة له في أنحاء البلاد.

وأوضحت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن الاستثمار سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي الحجم، والمهارات، والسيادة، بما يتماشى مع هدف مودي المتمثل في بناء منظومة متكاملة واسعة النطاق في الهند لابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وقال ناديلا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت بمبلغ 17.5 مليار دولار - وهو أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا - للمساعدة في بناء البنية التحتية، والمهارات، والقدرات السيادية اللازمة لمستقبل الهند في مجال الذكاء الاصطناعي".

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.45 مليار نسمة، تجذب اهتماما متزايدا من قبل رواد الذكاء الاصطناعي كسوقٍ ومصدرٍ للمواهب والبيانات.

وقد زار داريو أمودي، المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك لتقنيات الذكاء الاصطناعي الهند في أكتوبر، بينما من المتوقع زيارة كل من جينسن هوانغ من شركة رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إنفيديا، وديميس هاسابيس من غوغل ديب مايند، خلال الأشهر المقبلة.

كما تُعد الهند، التي تضم ملايين المهندسين المهرة في مجال تعليم الآلة وعلوم البيانات، موطنا لبعضٍ من أكبر شركات خدمات التكنولوجيا في العالم، مثل شركتي تاتا كونسالتنج وإنفوسيس.

وتسعى مايكروسوفت لجذب الطلاب الهنود من خلال توفير وصول مجاني إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "كوبايلوت"، بينما طرحت شركة أوبن أيه.آي في نوفمبر الماضي اشتراكا مجانيا لمدة عام واحد في منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تشات جي.بي.تي جو لجميع المستخدمين الهنود.

وتقدم غوغل، من خلال شركة الاتصالات العملاقة "ريلاينس جيو"، اشتراكا لمدة 18 شهرا في منصة الذكاء الاصطناعي جيميني 2.5 برو لنصف مليار مشترك.

وذكرت مايكروسوفت في بيان لها أن إحدى أولوياتها في هذا الاستثمار هي بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تمنح الهند الأمن والسيادة على التقنيات المستقبلية.

وأضافت مايكروسوفت أن من المقرر أن تبدأ مرافق الشركة في حيدر أباد العمل في منتصف عام 2026، وستكون أكبر منطقة لها في الهند.