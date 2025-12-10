وسوف ينتج المصنع الجديد المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الاصطناعية من الجيل التالي، وسيكون ثالث منشأة من أصل أربع منشآت جديدة تعتزم ليلي افتتاحها في الولايات المتحدة.

كما ستلعب منشأة هانتسفيل دورا محوريا في تصنيع عقار إنقاص الوزن أورفورجليبرون، أول دواء مضاد لمستقبلات جي.إل.بي-1، يتم تناوله عبر الفم من ليلي.

وتتوقع الشركة تقديم طلب ترخيص أورفورجليبرون إلى الهيئات الرقابية الصحية العالمية لعلاج السمنة بحلول نهاية هذا العام.

وسيوفر المشروع 450 وظيفة عالية القيمة في المنطقة، تشمل مهندسين وعلماء وموظفي عمليات وفنيي مختبرات.

ومن المقرر بدء أعمال البناء في عام 2026، ومن المتوقع أن توفر 3000 فرصة عمل في مجال التشييد. ومن المتوقع اكتمال هذه المنشأة المتطورة في عام 2032.

وتعتزم شركة ليلي دمج تقنيات متطورة، مثل تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الرقمية وتحليلات البيانات، لضمان إنتاج عالي الجودة بكفاءة.

وسيتم دمج الأتمتة الرقمية في جميع أنحاء الموقع لتبسيط العمليات وضمان إمدادات يعتمد عليها للأدوية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت ليلي عن مبادرات أوسع لتعزيز إنتاج الأدوية في الولايات المتحدة.

وكشفت الشركة عن خطط لإنشاء مواقع جديدة في تكساس وفرجينيا، بالإضافة إلى توسيع منشأتها الحالية في بورتوريكو. وسيتم الإعلان عن موقع رابع في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة.