وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يهدف إلى الترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديموقراطية بالترويج لـ"خدعة" تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة.

وأضاف ساخرا أن "الديموقراطيين الذين يتحدثون عن "كلفة المعيشة" كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام".

يذكر أن بوني وكلايد (Bonnie and Clyde) هما أشهر ثنائي إجرامي في تاريخ الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثينيات، ويتم استخدام أسمائهما غالباً كتشبيه لثنائي يتحدث عن شيء بينما هو نفسه يمارسه بطريقة معاكسة أو غير قانونية.

صارفا نظره عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!".

كما أعاد ترامب الذي علّق طلبات الهجرة من 19 بلدا تعد من الأفقر في العالم، إحياء تعبير أثار صدمة كبيرة خلال ولايته الأولى بقوله إن الولايات المتحدة تسمح بدخول أشخاص من "دول قذرة".