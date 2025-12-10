على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2025، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، واحدة من أكثر المداخلات وضوحًا حول مستقبل العملات المشفّرة ودور المنصات العالمية في دفع القطاع نحو مرحلة أكثر نضجًا. وفي حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى"، كشف تينغ عن إعلانين محوريين سيكون لهما أثر بالغ على نشاط بينانس وعلى المشهد العالمي للعملات الرقمية.

تجاوز 300 مليون مستخدم… وتدشين حقبة تنظيمية جديدة

استهلّ تينغ حديثه بالإعلان عن بلوغ المنصة 300 مليون مستخدم حول العالم، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحها المستخدمون لـ Binance. لكن التحول الأكبر، كما وصفه، تمثّل في أن تصبح الشركة أول منصة تداول عالمية للعملات المشفرة تحصل على موافقة تنظيمية شاملة من جهة تحظى باعتراف دولي، وهي هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وبحسب تينغ، فإن هذه الموافقة تعني أن Binance — بكيانها الكامل — ستكون خاضعة للرقابة التنظيمية على مستوى جميع عملياتها التجارية، بما في ذلك سيولتها العالمية ووظائفها التشغيلية. ويصف هذا التطور بأنه "إنجاز مهم" يعزّز التزام المنصة بأن تكون "الأكثر موثوقية وامتثالاً وشفافية" عالميًا.

ويشرح تينغ أن هيئة الخدمات المالية في أبوظبي تعد واحدة من أبرز الجهات الرقابية الدولية ذات الاحترام الواسع وشبكة التعاون التنظيمي الممتدة "من الشرق إلى الغرب". وبناءً عليه، سيخضع المستخدمون لرقابة تنظيمية مشددة تضمن أعلى مستويات الحوكمة والامتثال وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر، ما يضع Binance ضمن منظومة تنظيمية تُعدّ الأكثر صرامة عالميًا.

نحو توسع عالمي يقود إلى هدف المليار مستخدم

يرى تينغ أن الموافقة التنظيمية الجديدة لا تعزز فقط موقع Binance التشغيلي، بل تفتح الباب أمام توسع عالمي أكبر بكثير، خصوصًا في التعاون مع المؤسسات المالية ومزودي الدفع حول العالم. ويشير إلى أن هذا التوسع يشكل ركيزة للوصول إلى الهدف الأكبر: بناء منصة تخدم مليار مستخدم.

وبحسب رؤيته، فإن المؤسسات والأفراد على حد سواء "بحاجة إلى مستوى أعلى من الطمأنينة"، وهو ما تسعى الشركة إلى ترسيخه عبر تعزيز الامتثال والجودة التشغيلية.

الأسواق على المدى الطويل… تفاؤل رغم دورات التقلب

وفي قراءته للمشهد المالي الأوسع، أوضح تينغ أن العملات المشفرة "تمر مثل أي فئة أصول بدورات تقلب"، مستدركًا بأن النظر إلى الصورة الأكبر يكشف مسارًا صاعدًا، لا سيما في البتكوين. ويذكّر بأن سعر البتكوين بداية 2024 كان عند 40 ألف دولار، وأنه، حتى بالمستويات الحالية، لا يزال "أكثر من الضعف".

ويعتبر أن الزخم الاقتصادي والاعتماد المؤسسي الواسع — من الشركات والمكاتب العائلية وحتى خزائن الشركات — يعكس انتقال العملات المشفرة من دائرة الأفراد إلى "مستويات أكثر رسوخًا"، مدفوعة بتطبيقات عملية مثل العملات المستقرة، والمدفوعات الرقمية، والانتشار السريع لـ Binance Pay الذي قفز من 12 ألف تاجر إلى 21 مليون تاجر حول العالم خلال عام واحد.

أما حول الترميز (Tokenization)، فيصفه بأنه أحد أبرز استخدامات البلوك تشين، لما يوفره من إمكانية تسويات فورية مقارنة بأنظمة T+2 وT+3 التقليدية، ما يمنح العملاء مرونة عالية في إدارة أموالهم.

بين الشك والاقتناع… رحلة التحول المؤسسي

يستعرض تينغ مرحلة التحول الجذري التي مرّ بها القطاع خلال عام 2024، معتبرًا أنها لحظة مفصلية انتقلت فيها العملات المشفرة من "الاهتمام الفردي" إلى التبني المؤسسي العلني. ويستشهد بتجارب واضحة، من بينها:

الموافقة على صناديق ETF للبتكوين في الولايات المتحدة ثم عالميًا.

تغير مواقف شخصيات مالية كانت من أشد المنتقدين، مثل جيمي ديمون من JPMorgan، الذي أصبح "من المؤيدين".

تحوّل لاري فينك من بلاك روك من التشكيك إلى الدعم العلني للعملات المشفرة.

ويرى تينغ أن هذه التحولات تكشف عن نضوج القطاع، وأن تبني العملات المشفرة ما يزال في بداياته، مع وصول نسبة التبني العالمي إلى نحو 7 بالمئة فقط، ما يعني أن السوق "يتوسع ويتعمّق" بصورة تمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا.

سر تفوق العملات المشفرة: السرعة، الكلفة، والتحول البنيوي

في تفسيره لانخراط المؤسسات الكبرى، يربط تينغ ذلك بعاملين رئيسيين:

قناعة متزايدة بأساسيات البتكوين والعملات المشفرة، الطلب المتسارع من العملاء.

ويشرح أن محاولة تطوير الخدمات المالية باستخدام البنية التحتية التقليدية لا يمكن أن تلبي معايير المستقبل، وأن التحويلات الدولية التي تستغرق "يومين إلى ثلاثة أيام" لم تعد مناسبة في عالم يعتمد على السرعة والمرونة. في المقابل، تحقق العملات المشفرة تحويلات فورية وبتكاليف منخفضة، الأمر الذي يدفع خزائن الشركات إلى الاحتفاظ بها لتحقيق مرونة تشغيلية على مدار الساعة.

وينسحب الأمر ذاته على العملات المستقرة التي تشهد نموًا كبيرًا لأن المؤسسات المالية العالمية "تسعى لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة" للتغلب على مشاكل الأنظمة التقليدية.

Web3… لحظة الاندماج بين المركزي واللامركزي

يؤكد تينغ أن Binance تعمل على بناء بورصة قادرة على دمج عالمَي Web2 وWeb3، وتقديم أفضل تجربة تجمع بين البورصات المركزية واللامركزية، عبر منصة CD5 الجديدة. ويكشف عن تعاونات موسعة مع مؤسسات كبرى، بينها بلاك روك، مع المزيد من الشراكات قيد التنفيذ، في خطوة يعكس فيها القطاع التوجه نحو نموذج تشغيلي هجين يعزز المرونة والسرعة.

لا تنبؤات… لكن تفاؤل ثابت

ورغم الأسئلة المتكررة حول أسعار البتكوين، يرفض تينغ تقديم توقعات رقمية، سواء 250 ألف أو نصف مليون أو مليون دولار، مؤكدًا أنه لا يمتلك "كرة سحرية". لكنه يشير إلى أنه — كمستثمر طويل الأجل — يرى أن البتكوين "لم يخيّب ظنه أبدًا"، وأن كل من اعتقد أن "العملات المشفرة انتهت" ثم اشتراها في تلك الفترات، "سيكون في وضع جيد جدًا اليوم".

ويقول إنه يظل متفائلاً للمدى الطويل، مستندًا إلى تاريخ الأصول الرقمية والتحولات المؤسسية الواسعة.

المستقبل المشترك: الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

يلفت تينغ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاعلاً عميقًا بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، باعتبار أن الأولى تتفوق في معالجة كميات ضخمة من البيانات، بينما الأخيرة "غير قابلة للتغيير"، ما يجعل منهما ثنائياً قادراً على "تحويل مشهد الخدمات المالية والعقارات وسلاسل التوريد" جذريًا.

الذهب أم البتكوين؟… الأفضلية الرقمية واضحة

يؤكد تينغ أنه لو خُيّر بين الذهب والعملات المشفرة، فإنه سيختار العملات المشفرة بلا تردد، معتبرًا أنها "سريعة ومتفوقة" وأن البتكوين "تفوق على الذهب دائمًا على المدى الطويل". وبرأيه، فإن المستقبل "رقمي، غير قابل للتغيير، وسهل الوصول"، والمؤسسات باتت بالفعل جزءًا من هذه المرحلة، فيما يظل الذهب — رغم قدمه — "أقل ديناميكية" مقارنة بالابتكارات الرقمية.

مهمة ثابتة: المستخدم أولاً… والهدف: مليار مستخدم

يختم تينغ بالتأكيد على أن مهمة Binance لم تتغير: بناء أفضل منصة من حيث الجودة والمنتجات، مع أعلى درجات الأمان والشفافية والامتثال. وفيما نمت المنصة لتصبح الأكبر عالميًا، يبقى الهدف الأهم — كما يقول — هو الوصول إلى مليار مستخدم يقودون الاقتصاد الرقمي الجديد.