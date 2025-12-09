وعند سؤاله عمّا إذا كان خفض الفائدة فورًا يمثل اختبارًا رئيسيًا للمرشح الجديد، أجاب ترامب: "نعم"، مضيفا: "نعم… وهذا الرجل أيضاً… ينبغي أن يفعل ذلك"، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، قبل أن يصفه بأنه "ليس ذكياً" و"لا يحب ترامب".

وتكشف تصريحات ترامب رسالة مباشرة للمرشحين المحتملين لمنصب رئيس الفيدرالي حول التوقعات التي سيضعها الرئيس لهم إذا ما تولوا قيادة البنك المركزي.

وخلال العام الجاري، كرر ترامب دعواته للفيدرالي لخفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما دون 2 بالمئة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ بين 3.75 و4 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في القرار المرتقب غدا الأربعاء.

وتدور المنافسة على المنصب بين مجموعة أسماء تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين.

ولم يُجب ترامب عن سؤال خلال مقابلة بوليتيكو بشأن ما إذا كان قد تواصل مع المرشحين المحتملين للمنصب.

قائمة المرشحين

في حين أن لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة بخمسة مرشحين نهائيين لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، فقد قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أنه يعرف من سيختار، دون أن يحدد شخصاً بعينه.

والأسبوع الماضي، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي بشأن من سيخلف رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو: "أعتقد أنني أعرف خياري بالفعل. أتمنى أن يُعيّن الرئيس الحالي فورًا، لكن البعض يُعيقني".

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت يقود عملية المقابلات وقال الأسبوع الماضي إن الرئيس سيجلس مع المرشحين قريبا.

والمرشحون الخمسة في القائمة المختصرة هم محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر وميشيل بومان، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، والمستشار الاقتصادي لترامب كيفن هاسيت، ورئيس الدخل الثابت في بلاك روك ريك ريدر.

وألمح الرئيس مرتين الأسبوع الماضي أنه لا يزال متحيزًا إلى بيسنت، الذي قال مرة أخرى إنه لا يريد المنصب.

وقال المستشار الاقتصادي السابق لترامب، ستيفن مور ، إنه ينظر إلى السباق على رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل على أنه منافسة بين ثلاثة أشخاص: وارش، وهاسيت، وبيسنت - على الرغم من أن بيسنت ليس في السباق رسميًا، وفق ما نقله تقرير لـ "ياهو فاينانس".

وكان كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، والذي ذكرت تقارير بلومبيرغ أنه الأوفر حظاً لتولي المنصب، قد صرّح الشهر الماضي بأن البيانات الحالية تشير إلى أن على الفيدرالي خفض الفائدة "الآن فوراً".

كما قال الاثنين الماضي في مقابلة مع "سي إن بي سي" إنه سيكون من غير المسؤول للفيدرالي وضع مسار محدد للفائدة للأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أن مهمة رئيس البنك هي مراقبة البيانات الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب تبعاً لها.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي تنتهي في مايو 2026، بينما تمتد عضويته في مجلس محافظي الفيدرالي حتى 2028.