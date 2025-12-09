خرجت نتفليكس منتصرة يوم الجمعة من حرب مزايدة استمرت أسابيع مع باراماونت وكومكاست، إذ توصلت إلى صفقة لشراء استوديوهات وارنر براذرز ديسكفري التلفزيونية والسينمائية وأصول البث المباشر مقابل 72 مليار دولار. لكن المحاولة الأخيرة لشركة باراماونت تعني أن التنافس على وارنر براذرز وأصولها الثمينة من (إتش.بي.أو) و(دي.سي كوميكس) لن يُحسم سريعا.

وقال مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري أمس الاثنين إنه سيراجع عرض باراماونت، لكنه لم يعدل توصيته فيما يتعلق بشبكة نتفليكس. ونصح المجلس الشركة "بعدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي" فيما يتعلق بعرض باراماونت سكاي دانس.

ويتضمن عرض باراماونت، البالغ 30 دولارا للسهم، تمويلا من شركة أفينيتي بارتنرز، وهي شركة الاستثمار التي يديرها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعديد من صناديق الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط، وتحظى بدعم عائلة إليسون.

ولاري إليسون، ثاني أغنى شخص في العالم، هو والد ديفيد إليسون الرئيس التنفيذي لباراماونت، ولديه علاقات وثيقة بالبيت الأبيض.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض وشخص مطلع على الأمر أن لاري إليسون اتصل بترامب بعد الإعلان عن صفقة نتفليكس وأخبره بأنها ستضر بالمنافسة.

عرض متفوق

وتقول باراماونت إن عرضها للاستحواذ على وارنر بالكامل يتفوق على عرض نتفليكس، مما يمنح المساهمين 18 مليار دولار نقدا إضافية ومسارا أسهل للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأضافت أن أي اندماج بينها وبين ووارنر، والذي سيكون من كبرى الصفقات الإعلامية في التاريخ، سيصب في مصلحة المجتمع الإبداعي ودور السينما والمستهلكين الذين سيستفيدون من تعزيز المنافسة.

وقال ديفيد إليسون، رئيس باراماونت التنفيذي في بيان "نعتقد أن عرضنا سيجعل هوليوود أقوى".

وأضاف في سياق منفصل أن مقترح باراماونت يقدم "قيمة إجمالية أعلى وزيادة اليقين بشأن تلك القيمة ويقينا تنظيميا أكبر ومستقبلا مواتيا لهوليوود والمستهلكين والمنافسة".

ويشمل عرض باراماونت شبكات تلفزيون الكابل التابعة لوارنر بينما يقتصر عرض نتفليكس على استوديوهات وارنر للأفلام والتلفزيون و (إتش.بي.أو) وخدمة البث المباشر (إتش.بي.أو ماكس).

وحذر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الشهر الماضي من أن مثل هذه الصفقة ستؤدي إلى "سيطرة شركة واحدة على كل ما يشاهده الأميركيون على التلفزيون تقريبا".

وسيستحوذ الكيان المدمج على حصة سوقية أكبر مقارنة بالشركة الرائدة الحالية ديزني، وسيزيد من مخاوف الاندماج التي اجتاحت الصناعة في السنوات القليلة الماضية.

ويمثل العرض علاوة 139 بالمئة على قيمة الشركة قبل بدء محادثات الاستحواذ، ويتفوق على عرض نتفليكس الذي يبلغ 27.75 دولار للسهم ويمزج بين النقد والأسهم.

دول خليجية ضمن عرض باراماونت

وقالت باراماونت في إشعار للجهات التنظيمية إن عائلة إليسون، التي تمتلك باراماونت، وافقت هي وشركة الأسهم الخاصة ريد بيرد كابيتال على دعم 40.7 مليار دولار من رأس مال المساهمين.

ويشمل العرض أيضا تمويلا من أفينيتي بارتنرز المملوكة لكوشنر، وصندوقي الثروة السيادية السعودي والقطري، وشركة العماد القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت السناتور الأميركية إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية، أمس "أي اندماج بين باراماونت سكاي دانس ووارنر براذرز سيكون كارثة لمكافحة الاحتكار، وهو بالضبط ما سُنت من أجله قوانين مكافحة الاحتكار لدينا".

وأضافت أن العرض القسري "مدعوم من قبل صفوة من رفاق ترامب... مما يثير تساؤلات جدية حيال استغلال النفوذ والمحاباة السياسية ومخاطر الأمن القومي".

وإذا قبلت وارنر عرض باراماونت، فسيتعين عليها أن تدفع لنتفليكس رسوم فسخ عقد 2.8 مليار دولار. ومن جانبها، ستدفع نتفليكس 5.8 مليار دولار إذا فشلت صفقتها. ومن المرجح أن تواجه الشركة الرائدة في مجال البث المباشر تدقيقا قويا لمكافحة الاحتكار، وأثار ترامب بالفعل تساؤلات إزاء عرضها.

وقال ترامب أمس إن كلا الطرفين المتنافسين "ليسا صديقين لي"، وإنه يريد "القيام بما هو صحيح". وأضاف أنه لم يتحدث إلى كوشنر بشأن عرض باراماونت.

وأثار عرض نتفليكس بالفعل انتقادات حادة من مشرعين من الحزبين ونقابات هوليوود بسبب مخاوف من أنه قد يؤدي إلى خفض الوظائف بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وقفزت أسهم باراماونت 7.3 بالمئة أمس. وارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري 5.3 بالمئة، بينما انخفضت أسهم نتفليكس أربعة بالمئة.