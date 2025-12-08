وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من اليوم، رغم تحذيرها من أن المناقشات قد تفشل في الوصول إلى قرار نهائي.

وفي حال اكتمالها، ستعزز الصفقة التركيز الاستراتيجي لشركة آي.بي.إم (IBM)على تقوية قدراتها في مجال إدارة البيانات وبنيتها التحتية.

ومن المتوقع أن تحسن الصفقة الموقف التنافسي للشركة بشدة في السوق.

وأنهى سهم كونفلوينت تعاملات الجمعة الماضي مسجلا 23.14 دولار بتراجع قدره 0.21 دولار أي بنسبة 0.9 بالمئة ، لكن السهم ارتفع بشدة قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم بمقدار 5.14 دولارا أي بنسبة 22.2 بالمئة إلى 28.28 دولارا.