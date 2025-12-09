ومع تصاعد الاستثمار في هذه التكنولوجيا، تبرز أسئلة محورية حول الشركات التي ستنجح في ترجمة الابتكار إلى أرباح حقيقية ونمو مستدام، وتلك التي قد تواجه صعوبات في مواجهة المنافسة المتزايدة.

تبرز إنفيديا في هذا السياق كنموذج متفرد، استطاع أن يسجل طفرات قوية خلال الأعوام القليلة الماضية.. والسؤال الآن: هل تستطيع مواصلة الزخم في 2026؟

الفائزون في سباق الـ AI

يشير تقرير لـ Nasdaq إلى أن:

التنبؤات بالفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية كانت سهلة إلى حد كبير.

كل ما عليك فعله هو اختيار سهم مرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تكون قد تفوقت على أداء السوق.

على الرغم من أن هذا تبسيط مفرط، فإن اختيار أسهم مثل إنفيديا أو Palantir ، وهما من الشركات الرائدة والمعروفة في مجالهما، قد حقق عوائد على الأسهم تجاوزت أداء السوق.

يضيف التقرير: مع ذلك، بعد سنوات عديدة من العوائد القوية، يبدو أن إنفيديا قد تواجه تحديات في العام 2026، خاصة مع ظهور وحدات (TPUs) من شركة Alphabet كبديل محتمل لوحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الخاصة بإنفيديا.

تمتلك إنفيديا سيطرة قوية على سوق الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإذا فقدت هذا النفوذ، فقد يواجه السهم صعوبات، بحسب التقرير.

ومن ناحية أخرى، إذا لم يحدث ذلك، قد يرتفع سهم إنفيديا إلى مستويات جديدة في 2026 مدفوعاً بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

اللاعب الوحيد

يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

شركة إنفيديا تُعد اللاعب الوحيد الذي يحقق أرباحاً حقيقية مباشرة من موجة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح وادي السيليكون والأسواق العالمية.

معظم شركات التكنولوجيا العملاقة لا تزال في مرحلة ضخ استثمارات ضخمة دون أن تحقق عوائد مالية ملموسة، بينما تنجح إنفيديا في ترجمة هذا التحول التقني إلى أرباح مباشرة وقياسية.

أرقام إيرادات الشركة والأرباح الصافية تعكس أداءً استثنائيًا غير مسبوق في قطاع التكنولوجيا.

سرّ نجاح إنفيديا يكمن في سيطرتها شبه الكاملة على سوق وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يوضح أن شرائح H100 وA100 التي تطورها الشركة أصبحت بمثابة "الذهب الرقمي" الذي تتنافس على اقتنائه شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا، التي تنفق مليارات الدولارات على بناء بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويشير إلى أن المفارقة اللافتة هي أن جزءًا كبيرًا من كل دولار تُنفقه تلك الشركات التكنولوجية الكبرى على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي ينتهي في خزائن إنفيديا.

ويؤكد جلال أن شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل تراهن على تحقيق الأرباح مستقبلًا من خلال خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما تحصد إنفيديا الأرباح اليوم وليس غداً.

ويستطرد: ما يميز أرباح إنفيديا هو كونها تدفقات نقدية حقيقية وليست مجرد تقييمات سوقية أو مكاسب نظرية، مما يجعلها الرابح الأكبر -وربما الوحيد فعلياً - من ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية.

صدارة إنفيديا

تتصدر إنفيديا قائمة أكبر الشركات حول العالم من حيث القيمة السوقية، مُتصدرة نادي الـ 4 تريليونات رفقة أبل، بقيمة سوقية 4.441 تريليون دولار، بينما تصل القيمة السوقية لصانعة الآيفون 4.137 تريليون دولار.

بحسب بيانات companiesmarketcap، فإن القيمة السوقية للشركة تسجل ارتفاعاً نسبته 32.36% منذ بداية العام الجاري (وحتى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر)، من مستوى 3.355 تريليون دولار المسجل العام الماضي.

يشكل هذا الصعود تباطؤاً عن الارتفاع المسجل في العام الماضي بنسبة 174.31% مقارنة بقيمة الشركة السوقية في 2023 عندما كانت تقدر بـ 1.223 تريليون دولار بارتفاع 235.88% عن العام 2022 الذي شهد تراجع القيمة السوقية للشركة بأكثر من النصف.

زخم

إلى ذلك، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

السؤال الأهم اليوم ليس ما إذا كانت إنفيديا ستربح في 2026، بل ما إذا كان هناك طرف قادر أصلاً على إيقاف زخمها غير المسبوق.

لقد تحولت الشركة خلال العامين الماضيين من مُصنّع شرائح إلى منظومة كاملة تُحدد إيقاع سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا، من المعالجات إلى البرمجيات إلى مراكز البيانات.

ويرصد في هذا السياق عدداً من العوامل المرتبطة بتفوّق إنفيديا المتوقع في 2026 واستمرار الزخم على نطاق واسع، ومنها:

سلسلة H100 و H200 ثم B100/B200 أثبتت تفوقها في معظم نماذج التدريب والاستدلال. وحتى مع دخول منافسين مثل AMD، وإنشاء منصات بديلة في الصين، لا يزال الفارق في الأداء والبرمجيات (CUDA) يمنح إنفيديا حصانة يصعب اختراقها على المدى القريب.

عام 2026 مرشح ليكون ذروة الاستثمار في مراكز البيانات فائقة القدرة، مع توسّع شركات التكنولوجيا الكبرى في بناء "مصانع الذكاء الاصطناعي". وكل مركز بيانات جديد يبدأ اليوم عملياً بتصميم يعتمد على إنفيديا.

إنفيديا لا تبيع شريحة فقط، بل تبيع بنية تحتية جاهزة تشمل عتاداً وبرمجيات وشبكات وحتى حلول تبريد.. هذا يزيد من صعوبة استبدالها، ويجعلها جزءاً من القرار الاستراتيجي للحكومات والشركات.

أما فيما يتعلق بالتحديّات المحتملة التي قد تواجه تفوق إنفيديا، فهي كالتالي:

تسارع المنافسة على المستوى السيادي.

حدود الإمداد والطاقة.. ذلك أن القدرة العالمية على إنتاج المعالجات المتقدمة وبناء مراكز البيانات لا تزال أقل من الطلب، وقد يكون 2026 عام اختناقات غير مسبوقة في الطاقة والرقائق.

تغيّر معمارية الذكاء الاصطناعي.. إذا انتقلت الشركات إلى نماذج صغيرة وفعّالة تستهلك طاقة أقل، فربما يتراجع الاعتماد على وحدات إنفيديا الضخمة. هذا سيناريو بعيد لكنه وارد.

وفي ضوء المعطيات الحالية، إنفيديا مرشحة بقوة لتكون الفائز الأكبر في 2026، ليس لأن السوق خالية من المنافسين، بل لأن المنافسة نفسها تعتمد عليها. لكن هذا التفوق ليس مضمونًا على المدى الطويل، فسباق المعالجات دخل مرحلة “الهندسة الجيوسياسية”، وليس مجرد منافسة تجارية، وفق العمري.