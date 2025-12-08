ويمثل هذا الاعتماد، وهو الأول من نوعه عالمياً، خطوة محورية في مسيرة بينانس نحو بناء المنظومة الأكثر موثوقية والتزاماً في قطاع الأصول المشفرة.

ويمنح الترخيص الصادر عن FSRA التابعة لسوق أبوظبي العالمي لـ بينانس مستوىً عالياً من المصداقية وإمكانية توسع سلس في أسواق متعددة خارج حدود دولة الإمارات، ما يعزز موقعها في صدارة تطور الأنظمة التنظيمية للتمويل الرقمي.

ثلاث كيانات مرخصة داخل سوق أبوظبي العالمي

جاءت الموافقات، التي صدرت خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، ويشمل الإطار التنظيمي الشامل ثلاثة كيانات منفصلة تابعة لبينانس تعمل داخل سوق أبوظبي العالمي، ويحمل كل منها صلاحيات محددة تتيح لها تقديم خدمات مالية وفق المعايير العالمية الصارمة:

نست إكستشينج ليمتد (Nest Exchange Limited): حصلت على صفة بورصة استثمار معترف بها (RIE)، مع ترخيص لتشغيل منصة تداول متعددة الأطراف، لتتولى جميع أنشطة التداول "على المنصة" بما في ذلك تداول المنتجات الفورية والمشتقات. نست كليرينج آند كستدي ليمتد (Nest Clearing and Custody Limited): حصلت على ترخيص دار مقاصة معترف بها (RCH)، مع صلاحيات إضافية لتقديم خدمات الحفظ والمقاصة. وستتولى هذه الجهة عمليات المقاصة والتسوية وحفظ الأصول الرقمية بصورة آمنة تضمن أعلى درجات الصمود التشغيلي وحماية الأصول. نست تريدينج ليمتد (Nest Trading Limited): حصلت على ترخيص وسيط – تاجر، مع صلاحيات للتعامل في الاستثمارات، ترتيب صفقات استثمارية، إدارة الأصول، ترتيب خدمات الحفظ، وتقديم خدمات الأموال. وستكون مسؤولة عن أنشطة بينانس "خارج المنصة"، بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، وخدمات التحويل، والأنشطة القائمة على الملكية.

تصف بينانس هذه التراخيص بأنه أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً لأي منصة عملات مشفرة عالمية. تخطط الشركة لبدء عملياتها المنظمة من قبل ADGM في 5 يناير 2026.

بينانس: الترخيص يعكس أعلى معايير الامتثال والشفافية

قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه: "الحصول على وضع تنظيمي ضمن إطار سوق أبوظبي العالمي يعكس التزامنا العميق بالامتثال والشفافية وحماية المستخدمين. سوق أبوظبي العالمي يُعد من أكثر الهيئات التنظيمية احتراماً على مستوى العالم، والحصول على ترخيص FSRA وفق معاييره الذهبية يثبت أن بينانس تلتزم بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المستهلك."

وأضاف تينغ: "يوفر هذا الترخيص وضوحاً تنظيمياً وشرعية، ويمكّن بينانس من دعم عملياتها العالمية انطلاقاً من أبوظبي. وبينما تبقى عملياتنا موزعة عالمياً، فإن هذا الأساس التنظيمي يمنح مستخدمينا الثقة بأن بينانس تعمل ضمن إطار عالمي معترف به."

أبوظبي العالمي: تعزيز ريادة الإمارات في التمويل الرقمي

من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بـ "بينانس"، إحدى أبرز الشركات العالمية في الأصول المشفرة والابتكار المالي. وجودهم يعزز مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد للابتكار والنمو المستدام ومستقبل الخدمات المالية".

بينانس تستعد لبدء العمليات المرخصة في يناير 2026

تمتلك بينانس اليوم أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم، وسجلت أكثر من 125 تريليون دولار في حجم التداول التراكمي. ويسهم عملها تحت نظام سوق أبوظبي العالمي في تعزيز مستويات الحماية للمستخدمين، والارتقاء بالبنية التحتية للأصول الرقمية نحو مزيد من الشفافية والامتثال.

ومن المقرر أن تبدأ Binance.com تشغيل أنشطتها المرخصة ضمن سوق أبوظبي العالمي في 5 يناير 2026، بعد الانتهاء من التحضيرات التشغيلية النهائية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز موقع بينانس في طليعة التحول التنظيمي لقطاع التمويل الرقمي، ويؤكد في الوقت نفسه صعود الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي المدعوم بأطر تنظيمية واضحة وقاعدة مهارات عالمية المستوى.

وترتبط باينانس بعلاقات وثيقة مع أبوظبي بعد حصولها في مارس الماضي على استثمار بقيمة 2 مليار دولار من شركة MGX الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن منصة بينانس لم تحسم بعد موقع مقرها العالمي، إلا أن الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ قال خلال أسبوع أبوظبي المالي العام الماضي إن الإمارات تُعد خياراً جاذباً. وكان تينغ سابقاً أحد التنفيذيين في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة الحرة المالية الدولية في أبوظبي.