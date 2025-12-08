كان الأداء العام للأسواق انعكاساً لتوازن دقيق بين المخاطر والفرص، حيث لعبت الابتكارات التكنولوجية وقطاع الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الثقة ودعم النمو. وفي الوقت نفسه، توافرت سياسات نقدية وتشريعية داعمة نسبياً أسهمت في تهدئة الأسواق ومنحها القدرة على امتصاص الصدمات المختلفة، ما أسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً.

ومع اقتراب العام الجديد، يترقب المستثمرون استمرار هذا الزخم الإيجابي، وسط توقعات بنمو معتدل ومتدرج للأسواق.

فيما تبقى العوامل المحركة للارتفاعات في 2026 مرتبطة بقدرة الشركات على تحويل الابتكار إلى أرباح فعلية، واستجابة السياسات النقدية لأي ضغوط محتملة، مع إبقاء التفاؤل حاضراً في أفق الاستثمار الأميركي.

أداء المؤشرات الأميركية

تشير حسابات موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بخصوص أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية، إلى أن:

مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، بنسبة 12.72 بالمئة إلى النقطة 47,954.99.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز خلال الفترة ذاتها بنسبة 16.2 بالمئة إلى مستوى 6,870.40 نقطة.

سجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعاً بنسبة 22.10 بالمئة إلى مستوى 23,578.128 نقطة بحلول يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مذكرة لـ "جي بي مورغان"، فإنه خلال العام:

كان قلق المستثمرين مبرراً.

كانت هناك أسباب واضحة للخوف: الرسوم الجمركية وقضايا الهجرة وعدم اليقين القانوني.. فضلاً عن أسباب حقيقية للابتهاج، بما في ذلك إلغاء القيود والسياسات الداعمة للأعمال.

توقعنا أن تؤثر الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي على بعض جوانب الاقتصاد، لكننا اعتقدنا أن هوامش الربح القوية للشركات، وأسواق العمل السليمة، ودورة الإنفاق الرأسمالي القائمة على الذكاء الاصطناعي ستسهم في امتصاص الصدمات. وتوقعنا أن النمو سيتباطأ، ولن ينكسر، وأن العوامل الداعمة طويلة الأمد -وخاصةً الذكاء الاصطناعي- ستساعد على استقرار الاقتصاد مع اقترابنا من عام 2026.

ويضيف: أثرت التعريفات الجمركية على قطاعات من الاقتصاد، مع تباطؤ حاد في التوظيف وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. ولكن بحلول أواخر الصيف، بدأت الأسواق تستعيد نشاطها، متقبلةً دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومتطلعةً إلى الدعم من تيسير السياسة النقدية وفوائد قانون "مشروع القانون الكبير الجميل. وقد أسهم جزء كبير من الاستثمار المُركّز في الذكاء الاصطناعي، وخاصةً بين الشركات العملاقة، في دفع نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من خلال الإنفاق الرأسمالي والاستثمار.

أسباب الأداء الإيجابي

من جانبه، يُحدد المدير التنفيذي لشركة VI Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أبرز الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسهم الأميركية خلال العام الجاري، على النحو التالي:

الدعم "المتناهي والقوي جداً" الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لشركات الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في دفع المؤشرات.

تدخل الفيدرالي الأميركي لإعادة شراء الأصول عندما يواجه القطاع المصرفي مشكلة محتملة (مثل أزمة البنوك السابقة)، مما يرسل "إشارة جيدة" لقطاع البنوك وينفي حدوث أزمة رهن عقاري ثانية.

كما يشير إلى أثر توقعات التيسير النقدي القادم، موضحاً أنه من المتوقع مزيدًا من التيسير النقدي خلال العام 2026، خاصة مع تغيير رئيس الفيدرالي بعد انتهاء ولايته في مايو المقبل، مضيفاً: "الرئيس القادم سيكون تابعاً جداً للرئيس الأميركي، الذي يرغب في خفض سعر الفائدة، مما يدعم مسار الأسهم".

كما يُبرز في الوقت نفسه تأثير الكاري تريد مشيراً إلى أن استراتيجية الـ (Carry Trade) عامل أساسي، حيث يستغل المستثمرون الفرق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية، إذ يتم اقتراض الين الياباني بفوائد منخفضة وتحويله للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية أو الأسهم الأميركية، مما يؤدي إلى تدفقات نقدية كبيرة نحو سوق الأسهم الأميركية.

توقعات 2026

أما فيما يتعلق بتوقعاته للعام 2026، يشير معطي، إلى:

استمرار الارتفاعات في عام 2026.

لكن من المتوقع أن تكون هذه الارتفاعات "بصورة أبطأ" من العام 2025.

قد لا تحقق مؤشرات مثل ناسداك ارتفاعات بنسبة 22 بالمئة كما حدث في 2025، بل قد تستقر عند حدود 10 بالمئة.

ويشدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع التقييمات حالياً (لا سيما فيما يتعلق بأسهم الذكاء الاصطناعي) واعتقاد العديد من المؤسسات بأن "الأسعار مبالغ فيها" قد يؤدي إلى بعض البطء، "ولكن في النهاية بالتأكيد سيرتفع".

عام جيد آخر

ويرى كبار استراتيجيي سوق الأسهم في جيه بي مورغان، أن العام 2026 سيكون عاماً جيداً آخر للمستثمرين في الولايات المتحدة. وحدّد فريق استراتيجيات الأسهم في البنك، بقيادة دوبرافكو لاكوس-بوجاس، مستهدفه لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى 7,500 نقطة بنهاية العام 2026 (المؤشر أنهى الأسبوع الأول من ديسمبر عند 6,870 نقطة).

إلا أن البنك يرى أنه في حال واصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فقد يتجاوز المؤشر مستوى 8,000 نقطة خلال العام المقبل.

وقال البنك في مذكرة للعملاء نُشرت يوم الثلاثاء: "رغم المخاوف المتعلقة بفقاعة الذكاء الاصطناعي وارتفاع التقييمات، فإننا نرى أن مضاعفات التقييم المرتفعة الحالية تعكس بشكل صحيح توقعات نمو أرباح أعلى من الاتجاه العام، وطفرة في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع توزيعات الأرباح على المساهمين، وتوجهاً نحو سياسة مالية أكثر تيسيراً".

وأضاف البنك: "والأهم من ذلك، أن مكاسب الأرباح المرتبطة بتخفيف القيود التنظيمية واتساع مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال أقل تقديرًا مما ينبغي."

ويستند توقع جيه بي مورغان بوصول مؤشر S&P 500 إلى مستوى 7,500 نقطة العام المقبل بشكل أساسي إلى نمو متوقع في الأرباح يتراوح بين 13 بالمئة و15 بالمئة خلال العامين المقبلين. ووفقًا لبيانات FactSet، نمت أرباح شركات المؤشر بنسبة 13.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

كما يفترض السيناريو الأساسي للبنك أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل الدخول في مرحلة توقف طويلة. ويرى البنك أن تحسن آفاق التضخم، الذي قد يدفع إلى مزيد من التخفيضات في الفائدة، سيكون المحفّز لارتفاع المؤشر نحو، بل وفوق، مستوى 8,000 نقطة، وفق ما نقله موقع "ياهو فاينانس".

مستويات قياسية

وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

"على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق الأميركية خلال العام 2025، خصوصاً في بداياته بعد قرارات التعريفات الجمركية، فإن المؤشرات الرئيسية استطاعت أن تستعيد عافيتها وتسجّل مستويات تفوق المتوسط، مدعومة بقوة أداء قطاع التكنولوجيا".

"الربع الثالث من العام أظهر نتائج إيجابية لعدد كبير من شركات S&P 500، حيث شهدنا نمواً في الأرباح فاق التوقعات، مع مفاجآت إيجابية في الإيرادات، مما جعل العام ككلّ عاماً جيداً للأسواق الأميركية من حيث الأداء والأرباح.

"قطاع التكنولوجيا ظلّ المحرّك الأساسي للنمو خلال العام، في حين أسهم استقرار السياسة النقدية وتحسّن الثقة في الأسواق بدعم المكاسب المسجّلة حتى نهاية 2025.

ويشير صليبي إلى أن "التوقعات للعام 2026 تبدو إيجابية؛ إذ تُظهر تقديرات إمكانية ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، في حال استمرّ تراجع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما من شأنه أن يعزّز النشاط الاستثماري للشركات الكبرى".

ويتابع قائلًا: "تبقى أرباح الشركات المحرك الأبرز للأسواق، وفي حال استمرّت الأرباح بالارتفاع، فمن المرجّح أن نرى استمراراً للزخم الإيجابي، خصوصاً مع توسّع الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

لكنّه يوضح في المقابل أن "الزخم الذي شهده العام 2025 كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي، وإذا لم يُترجم هذا التفاؤل إلى أرباح فعلية، أو استمر الضغط التضخمي على المستهلكين، فقد نشهد تباطؤًا أو تصحيحًا في الأسواق، خاصة مع ارتفاع تقييمات الأسهم الحالية".

سيناريوهان

ويشير صليبي إلى وجود "سيناريوهين محتملين للعام 2026:

السيناريو الأول استمرار نمو الأرباح واستقرار الاقتصاد مما قد يؤدي إلى موجة صعود جديدة.

السيناريو الثاني احتمال تصحيح أو تقلبات في حال واجه الاقتصاد ضغوطاً إضافية أو ضعفاً في الاستهلاك.

ويختتم حديثه بالقول: "بوجه عام، تبقى التوقعات تميل إلى عام إيجابي آخر للأسهم الأميركية في 2026، لا سيّما إذا واصلت السياسة النقدية الأميركية نهجها الداعم للنمو، ولم يتعرض قطاع التكنولوجيا لأي انتكاسات أو تهديدات خارجية، خصوصًا من الصين".