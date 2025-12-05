ويواصل قطاع إدارة الأصول أداءه القوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث حققت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي، قفزة لافتة خلال الربع الثالث مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 48 بالمئة مقارنةً بالربع الثالث خلال 2024، ما يعكس المكانة المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة، وجاذبيته كوجهة مفضلة لإدارة الثروات.

وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 161، يديرون حالياً 220 صندوقاً.

التقدم مستمر وبخطى ثابتة

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن أبوظبي العالمي نواصل تقدمه بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيته لبناء منظومة مالية متنوعة ومرنة، وتعكس إنجازاته النوعية عمق الثقة التي توليها المؤسسات العالمية في أبوظبي العالمي، ودوره المحوري محركا أساسيا للنمو ومسيرة التحول.

وأضاف أن أبوظبي العالمي، ورغم أنه يعد من أحدث المراكز المالية تأسيساً على الساحة العالمية، فقد أثبت قدرته على تحقيق حضور دولي راسخ بفضل نموه اللافت ووتيرة تقدّمه السريعة، ومع استمرار أدائه القوي خلال هذا الربع، يؤكد أبوظبي العالمي التزامه الثابت بالابتكار والتميّز التنظيمي وتعزيز الروابط العالمية.

وبنهاية الربع الثالث، بلغ عدد التراخيص النشطة في أبوظبي العالمي نحو 11,920 ترخيصاً، منها 2,801 ترخيص جديد تم إصدارها خلال عام 2025 وحده.

وتجاوز عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي الـ3,000 ليصل إلى 3,227 شركة ومؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 43 بالمئة، مع الإشارة إلى أن 328 من هذه الشركات تعمل في القطاع المالي.

كذلك حقق أبوظبي العالمي نموًا سنويًا ملحوظًا في الأنشطة المرتبطة بالعقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 104 بالمئة، بينما زاد نشاط المبيعات، بما في ذلك الوحدات على الخارطة والوحدات الجاهزة، بنسبة 78 بالمئة.

كما تضاعفت تسجيلات المشاريع خلال الفترة نفسها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ونجاح دمج جزيرة الريم ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.

وانعكس النمو المتسارع لأبوظبي العالمي أيضاً في الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين العاملين في المركز المالي، حيث بلغ تعداد القوى العاملة في جزيرتَي الماريه والريم 39,870 شخصاً خلال هذه الفترة.

ويشكل العدد المتزايد من الشركات الجديدة التي تتجه إلى تأسيس مقراتها في أبوظبي العالمي دليلاً ملموساً على تنامي مكانة المركز المالي الدولي للعاصمة باعتباره وجهة محورية لتدفق رؤوس الأموال العالمية، وبيئة أعمال داعمة ومحفزة، تتميز بأطر تنظيمية راسخة، كما يساهم هذا النمو المتواصل في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي للشركات من مختلف القطاعات.

وتأتي هذه النتائج القوية امتداداً لعام حافل بالتطورات الإستراتيجية والمحطات المهمة لمنظومة أبوظبي العالمي، بالتزامن مع احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه، بدءاً من وضع الأطر التنظيمية المتقدمة في التمويل المستدام والأصول الرقمية، وصولاً إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والرواد والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.