وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة في مجال التكنولوجيا المالية في تركيا حتى الآن، فضلا عن كونها أول عملية استحواذ عبر الحدود لمنصة أصول رقمية.

من جانبه، أكد ياسين أورال، المؤسس والرئيس التنفيذي لباريبو، في بيان أن الصفقة بمثابة "نقطة تحول" للمنصة وسط توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف "من خلال هذا الاستحواذ، نقوم بتوسيع نطاق عملياتنا المرخصة إلى منطقة جغرافية أوسع، لنصبح لاعبا منظما في واحدة من أكثر الأسواق توسعا في استخدام العملات المشفرة في العالم".