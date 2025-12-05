وطوال تلك الفترة أبدى العملاء رغبتهم في رؤية المزيد من المنافسة في السوق، دون إدراكهم أن البديل القوي كان يتطور في صمت أمام أعينهم، متمثلاً بشرائح الرسومات الحرارية TPU الثورية من Google، التي ستفتح الباب أمام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، لتقليل اعتمادها على إنفيديا، في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة في صناعة الشرائح المتطورة.

وبدأت غوغل في تطوير شرائح TPU في عام 2013، وأطلقتها بعد عامين بهدف تسريع محرك البحث الخاص بها وتعزيز كفاءته. والآن، تم تكييف هذه الشرائح لتلبية احتياجات مهام التعلم الآلي، في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل غوغل الآن على إبرام صفقات رئيسية لبيع شرائح TPU الحديثة للشركات التكنولوجية الكبرى.

ما الفرق بين شرائح GPU و الـ TPU؟

يستطيع كلا النوعين من الشرائح التعامل مع العدد الكبير من العمليات الحسابية، اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولكنهما يحققان ذلك بطرق مختلفة.

فشرائح إنفيديا (GPU) تم تطويرها في الأصل لمعالجة الرسوميات، وتتميز بقدرتها على تنفيذ العديد من العمليات بشكل متوازٍ، ما يجعلها متعددة الاستخدامات، ولكنها تستهلك طاقة كبيرة.

أما شرائح غوغل (TPU) فصُممت خصيصاً للتعامل مع العمليات الحسابية المتكررة، في شبكات الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تخصصاً وأقل استهلاكاً للطاقة، ولكنها أقل مرونة مقارنة بشرائح GPU.

وبشكل عام، يمكن القول إن شرائح إنفيديا GPU توفر قابلية أعلى للتكيف والبرمجة، بينما تقدم شرائح غوغل TPU كفاءة أكبر في مهام محددة مع استهلاك طاقة أقل.

كيف برزت شرائح TPU كمنافس في عالم الـ AI?

أطلقت غوغل أول نسخة من شرائح TPU في عام 2015 وكانت مخصصة لمُحرّك بحثها، وبعد ثلاث سنوات، أضافت الشركة هذه التكنولوجيا إلى منصتها السحابية.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت غوغل بتكييف شرائح TPU لتلبية احتياجات التطوير الداخلي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الخبرة المتراكمة لدى فرقها البحثية، حيث تمكن مهندسو الشركة، من نقل المعرفة التي اكستبوها في مجال الـ AI إلى عالم تصميم الشرائح، وبذلك تم إنتاج جيل جديد من شرائح TPU يتوافق مع متطلبات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ففي أبريل 2025، كشفت غوغل عن الجيل السابع من شرائح TPU تحت اسم Ironwood، وهي شرائح مبردة بالسوائل ومُصممة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بدلاً من تدريبها. وتتوفر Ironwood بوحدتين الأولى تضم 256 شريحة، والثانية مكونة من 9216 شريحة.

وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن قوة شرائح TPU تبرز في قدرتها على التفوق على شرائح GPU التقليدية في بعض مهمات الذكاء الاصطناعي، إذ تستفيد غوغل من تصميم شديد التخصص، يسمح لها بالتخلص من الأجزاء التي لا ترتبط بمهام الذكاء الاصطناعي، ما يجعل استخدام الشرائح أقل تكلفة، وأكثر جذباً للشركات الباحثة عن بدائل حقيقية لكسر هيمنة إنفيديا في سوق الحوسبة المتقدمة.

من هم أبرز المهتمين بشرائح TPU من غوغل؟

توسّع الاهتمام بوحدات غوغل TPU بشكل لافت خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت خياراً معتمداً لدى عدد من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك شركة Safe Superintelligence التي أسسها العام الماضي إيليا سوتسكيفر، الشريك المؤسس لـ OpenAI، إضافة إلى Salesforce وMidjourney، إلى جانب شركة Anthropic التي تعد من أبرز مستخدمي هذه الشرائح.

وفي صفقة كبرى أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، ستمنح غوغل شركة Anthropic إمكانية الوصول إلى أكثر من غيغاواط من القدرة الحوسبية عبر ما يصل إلى مليون شريحة TPU. إلى ذلك كشف موقعThe Information أن شركة Meta دخلت في محادثات لاستخدام شرائح TPU في مراكز بياناتها اعتباراً من عام 2027، حيث تؤكد هذه التحركات مجتمعة أن كبار اللاعبين في قطاع الذكاء الاصطناعي باتوا ينظرون إلى TPU كأداة أساسية لتعزيز قدراتهم الحوسبية وسط الطلب المتسارع على بنية تحتية أقوى وأسرع.

ما هي آفاق نمو مبيعات شرائح TPU؟

يُنفق كبار مطوّري الذكاء الاصطناعي عشرات المليارات من الدولارات على شرائح إنفيديا المكلفة، وهم يسعون اليوم إلى تقليل اعتمادهم الكبير عليها، وهذا ما يفتح الباب أمام فرصة واسعة لشرائح TPU من غوغل.

وفي الوقت الراهن، لا تستطيع الشركات استخدام شرائح غوغل مباشرة، بل عليها استئجار القدرة الحاسوبية عبر منصة غوغل السحابية. ولكن هذه المعادلة قد تتغير قريباً، خصوصاً بعد العقود الكبيرة التي بدأت غوغل توقيعها مع شركات الذكاء الاصطناعي.

ويبقى الأكيد أنّ أي جهة بما في ذلك غوغل نفسها، لا تسعى حالياً إلى استبدال شرائح إنفيديا بالكامل، فسرعة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي تجعل الاعتماد على شرائح GPU من إنفيديا أمراً ضرورياً.

من جهتها، تؤكد إنفيديا أن رقائقها لا تزال متقدمة بجيل على رقائق غوغل، مُعبّرة في الوقت نفسه عن تقديرها للتقدم الذي تحققه الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، يبدو أن مستقبل شرائح TPU من غوغل لن يقوم على إزاحة شرائح إنفيديا من المشهد، بل على لعب دور مكمّل لها لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على القوة الحوسبية.

تهديد هيبة إنفيديا

ويقول المطور التقني جورج داغر، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن شرائحTPU من غوغل، تمثل تهديداً غير مباشر لهيبة Nvidia في سوق الحوسبة المتقدمة، فالرقائق الجديدة تأتي لتقدم نهجاً مختلفاً، يعتمد على التخصص والكفاءة العالية في أداء المهام الحسابية المتكررة التي تشكل جوهر تدريب وتشغيل الشبكات العصبية، لافتاً إلى أنه من منظور استراتيجي، فإن أهم ميزة لشرائحTPU هي قدرتها على تقديم أداء عالٍ بتكلفة طاقة أقل، وهو عامل بالغ الأهمية للشركات التي تسعى لتوسيع عملياتها دون زيادة ضخمة في التكاليف التشغيلية.

ويشرح داغر أن تصميم شرائح TPU يسمح بإزالة المكونات غير الضرورية لعمل الذكاء الاصطناعي، ما يقلل من استهلاك الطاقة، ويسرع من عمليات الاستدلال، وهذه الميزة لا تفيد فقط الشركات في خفض التكاليف التشغيلية، بل تتيح لها أيضاً استثمار الفروقات المالية، في تطوير نماذج أكبر وأكثر تعقيداً من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى صعوبة تحديد نسبة التوفير الدقيقة، الناتجة عن استخدام شرائح TPU من غوغل، وذلك بسبب اختلاف حجم المشاريع وطبيعة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وكفاءة البرمجة وبيئة التشغيل الموجودة بها.

ميزة استراتيجية

وبحسب داغر فإن قدرة غوغل على اختبار شرائحها ضمن مشاريعها الداخلية، تمنحها ميزة استراتيجية فريدة، إذ يمكنها تجربة التحسينات على الأداء، واختبارها مباشرة قبل إطلاقها للعملاء الخارجيين، وهذا ما يسمح للشركة بتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتسريع الابتكار، مع ضمان أن تتوافق شرائحها مع احتياجات النماذج المعقدة، قبل طرحها في السوق، معتبراً أن هذا النهج يتيح لغوغل تقديم منتجات أكثر موثوقية مقارنة بالمنافسين.

منافسة غير سهلة

من جهته يقول المحلل التقني عيسى سويد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المنافسة بين غوغل وإنفيديا لن تكون سهلة، فشرائح إنفيديا ما تزال تمتلك ميزة كبيرة بفضل مرونتها، وقدرتها على التعامل مع نطاق واسع من التطبيقات، كما أن تبني شرائح TPU يتطلب تغييرات في البنية التحتية للشركات، وهو ما قد يحد من سرعة انتشارها، ولكن وفي الوقت ذاته يمكن النظر إلى TPU كخيار ثان لتخفيف الاعتماد على إنفيديا في بعض مهام الذكاء الاصطناعي.

ويرى سويد، أن العلاقة بين غوغل وإنفيديا لا تتجه نحو صراع، بل نحو صيغة تكامل وظيفي بين شرائح TPU وشرائح GPU، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعتمد على كفاءة الطاقة، كعامل حاسم في خفض التكاليف وتسريع التشغيل، فشرائح GPU ستواصل لعب دور أساسي في تدريب النماذج الضخمة، بفضل مرونتها العالية، بينما تبرز TPU كخيار متخصص لأعمال الاستدلال التي تتطلب أداءً ثابتاً واستهلاكاً أقل للطاقة.

تبدّل واضح في السوق

ويضيف سويد إن العقود الضخمة التي أبرمتها غوغل، مع شركتي Anthropic وMeta تعكس بوضوح تغيّراً في شهية السوق، إذ باتت المؤسسات التكنولوجية مستعدة للانتقال إلى نموذج، يعتمد على شراء قدرة حوسبية متخصصة عبر السحابة، بدلاً من الاعتماد الكامل على شرائح GPU التقليدية، معتبراً أن هذا التحول، قد يعيد رسم خريطة الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، والطلب المتزايد على حلول قادرة على تقديم قوة حوسبية أكبر بتكلفة تشغيلية أقل.