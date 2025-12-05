ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات الفاخرة وخلق بيئة معيشية متكاملة تشجع على أسلوب حياة صحي ومترابط.

مشروع "سعديات شورز": ثلاث جزر للتجربة الفريدة

يمتد مشروع "سعديات شورز" على مساحة 1.8 مليون متر مربع، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يتضمن ثلاث جزر متصلة. أوضح منصور أن المشروع يعكس التوجه نحو تشجيع المشي والحياة المجتمعية، من خلال تصميم مساحات متكاملة تشمل حوالي 620 فيلا و1000 شقة سكنية.

جزيرة Zen : تستلهم طابعها من العمارة اليابانية والمناظر الطبيعية اليابانية، مقدمة تجربة فريدة من نوعها للمقيمين.

: تستلهم طابعها من العمارة اليابانية والمناظر الطبيعية اليابانية، مقدمة تجربة فريدة من نوعها للمقيمين. جزيرة Reef Isle : تضم مارينا ومبانٍ منحنية التصميم، تعتمد على العمارة الحيوية (Biophilic Architecture) التي تدمج بين البناء والطبيعة.

: تضم مارينا ومبانٍ منحنية التصميم، تعتمد على العمارة الحيوية (Biophilic Architecture) التي تدمج بين البناء والطبيعة. جزيرة Wellness Island: مخصصة للاسترخاء والرفاهية، تشمل سبا ومرافق صحية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.

يهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين السكن الفاخر والترفيه والخدمات المتنوعة، ما يعكس مستوى عالٍ من الابتكار في التصميم العقاري.

خبرة بالم هيلز: عملاق التطوير العقاري

استعرض منصور مسيرة شركة بالم هيلز التي بلغت نسبة حجم الأراضي التي طورّتها نحو 55 بالمئة من مساحة منهاتن، مع توقعات للوصول إلى 80بالمئةبحلول عام 2030، ما يعكس التوسع الكبير والخبرة الواسعة للشركة في إدارة المشاريع الضخمة.

وأوضح أن الشركة اعتمدت على خبرتها الطويلة لتقديم حلول مبتكرة، حيث أن التجارب السابقة أثبتت جدوى رؤيتها في السوق، رغم التحفظات الأولية من بعض المتخصصين في التسويق. كما شدد على أن الشركة تطمح لتقديم منتج مختلف عن باقي المشاريع، يوازن بين الفخامة والقيمة الاستثمارية، ويستجيب لمتطلبات السوق المحلي والدولي.

ميزانية المشروع والطلب الدولي

تقدر ميزانية مشروع "سعديات شورز" بنحو 25 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار، مع تكلفة إنشاء تصل إلى 14 مليار درهم دون احتساب الأرض.

وأشار منصور إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، خصوصاً من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة، مؤكداً أن الإمارات تتمتع بموقع آمن وبنية تحتية رقمية متقدمة، ما يجعلها بيئة جذابة للاستثمار والسكن لفترات طويلة. كما أن سهولة المعيشة والخدمات الحكومية المتطورة تزيد من القيمة الاستثمارية للمشروع.

استراتيجيات بالم هيلز في مصر

على صعيد السوق المصري، كشف منصور عن إطلاق شركة بالم هيلز لمشاريع عدة حديثاً، أبرزها مشروع "97 Hills" بالقاهرة الجديدة، ومشاريع أخرى ستطرح خلال الربع الأول من العام المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، مؤكداً نجاح طرح المشاريع الأخيرة وتجاوز الطلب التوقعات الأولية.

السوق المصري: تحديات وفرص

ناقش منصور وضع السوق المصري، مؤكداً أن مصر تقع في مفترق طرق اقتصادي، وأن التحديات التي تواجهها هي في الوقت ذاته فرص للنمو. وأوضح أن البنية التحتية الحالية للمدن الكبرى، مثل القاهرة، لا تلبي كامل احتياجات السكان، حيث تسكن المدينة نحو 20 مليون نسمة على رغم أن البنية التحتية مصممة لاستيعاب 3-4 ملايين فقط، مما يخلق طلباً مستمراً على العقارات.

وأشار إلى أن الطلب لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى المصريين في الخارج، الذين يشترون العقارات بالدولار، ما يسهم في زيادة النشاط الاستثماري في قطاع العقارات. كما أكد أن الساحل الشمالي يمثل فرصة استثمارية كبيرة، حيث تشهد المنطقة تدفقات مباشرة من الاستثمارات الأجنبية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.

رؤية مستقبلية للقطاع الخاص والدولة

أوضح منصور أن تدخل الدولة في المشاريع الكبرى كان ضرورياً لتعزيز الثقة والمصداقية، خصوصاً في السنوات الأولى من مرحلة التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أهمية تخارج الدولة من بعض الأنشطة مع الحفاظ على دورها التنظيمي والإشرافي. وأكد أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في التنمية دون الاعتماد الكلي على الحكومة، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق معدلات نمو عالية.

وأشار إلى أن مصر بدأت في تنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية مثل قناة السويس، بالإضافة إلى إعادة إعمار غزة، ما يوفر فرصاً كبيرة للشركات المحلية للاستفادة من المواد والخدمات الهندسية، ويعزز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

تطورات الأهلي: نموذج إداري ريادي

تطرق الحوار إلى دور ياسين منصور في تطوير نادي الأهلي المصري، حيث أكد على أهمية الناشئين واستثمار المواهب المحلية، مع تعزيز التعاون مع الدولة لزيادة الإيرادات. وأوضح أن النادي يمتلك أحد أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو قادر على تحقيق أرقام قياسية في الدخل مقارنة بالأندية الأوروبية، إذا ما تم تحسين منظومة التذاكر والخدمات الجماهيرية.

وأكد منصور على أن استراتيجيات التطوير ليست محصورة في المباريات فقط، بل تشمل كامل النظام البيئي للنادي، بما في ذلك النشاطات الشبابية والرياضية والاجتماعية، لضمان استدامة نجاح النادي محلياً ودولياً.

تعكس تصريحات ياسين منصور رؤية واضحة لمستقبل التطوير العقاري في الإمارات ومصر، حيث تجمع المشاريع بين الابتكار والتنوع والاستدامة، مع الحرص على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. مشاريع بالم هيلز، سواء في "سعديات شورز" أو في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، تؤكد على قدرة القطاع الخاص على قيادة التطوير الاقتصادي، وتقديم منتجات استثمارية وسكنية تلبي طموحات العملاء والمستثمرين على حد سواء، في بيئة توازن بين المخاطر والفرص، وتعزز من موقع المنطقة على خارطة الاستثمار العالمية.