وقال البنك السويسري إنه خلال الأشهر الاثني عشر حتى أبريل، أصبح 91 شخصا من أصحاب المليارات عبر الميراث وحصلوا إجمالا على 298 مليار دولار، بزيادة أكثر من الثلث عن عام 2024.

وقال بنجامين كافالي المدير التنفيذي ليو.بي.إس "هؤلاء الورثة دليل على انتقال الثروة الذي يتزايد على مدار عدة سنوات".

ويستند التقرير إلى مسح لبعض عملاء البنك فاحشي الثراء وقاعدة بيانات تتعقب ثروات المليارديرات في 47 سوقا على مستوى العالم.

ويقدر البنك أن ما لا يقل عن 5.9 تريليون دولار سيرثها أبناء المليارديرات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحدث معظم هذا النمو في انتقال المواريث في الولايات المتحدة، وتأتي الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا في المرتبة التالية على القائمة، وفقا لتقديرات يو.بي.إس.

لكن البنك أشار إلى أن المليارديرات يتنقلون بكثرة، لا سيما الأصغر سنا، مما قد يغير هذه الصورة.

ووفقا للتقرير، فإن البحث عن نوع حياة أفضل والمخاوف الجيوسياسية والاعتبارات الضريبية هي التي تدفع قرارات الانتقال إلى أماكن أخرى.

وقال كافالي إن سويسرا والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة من بين الوجهات المفضلة للمليارديرات.