وأعلنت شركة تأمين الائتمان التجاري "أليانز تريد" أنها سجلت خلال الفترة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025 نحو 2490 حالة إفلاس في القطاع، وهو أعلى رقم منذ أكتوبر 2016.

وفي الاثني عشر شهرا السابقة لهذه الفترة بلغ العدد 2520 حالة إفلاس.

ومن بين الشركات المتضررة مؤخرا متاجر الأحذية "جورتس"، ومُنتِج الأزياء "جيري فيبر"، ومتجر الملابس الرجالية "فورملاند".

كما أغلقت سلسلة الأزياء "إسبريت" جميع متاجرها هذا العام بسبب الإفلاس، فيما قلصت شركة الديكور "ديبوت" وسلسلة متاجر المواد الغذائية منخفضة التكلفة "كودي" شبكات فروعهما بشكل كبير.

وتوقع جيوم ديجان، خبير القطاع لدى "أليانز تريد"، استمرار موجة الإفلاس في قطاع التجزئة وزيادة عدد حالات الإفلاس لكن بوتيرة أقل، مشيرا إلى أن هذه التطورات ظهرت بالفعل في الأشهر الماضية، إذ ارتفعت الأرقام في أغسطس 2025 بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بعدما كانت الزيادة قبل عام 20 بالمئة.

وعزا الخبراء ذلك إلى تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية.

ويُعد قطاع التجزئة من بين القطاعات الأكثر تضررا في أوروبا. ومع ذلك هناك تحسنا في أوضاع القطاع في دول أخرى؛ فوفقا لـ"أليانز تريد"، انخفض عدد حالات الإعسار مؤخرا في هولندا وبريطانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك، وكان الانخفاض في بعض الحالات ملحوظا.

وقال ديجان: "قطاع التجزئة لا يزال يواجه تغييرات جذرية في نموذج أعماله، والتي بدأت خلال الجائحة"، مؤكدا أن مواجهة المنافسة المتزايدة من الأسواق الإلكترونية الكبرى تتطلب من التجار الاستثمار في القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة، وهو ما يصعب على الشركات الصغيرة تحقيقه.