ووفقا لشركة مارش، أكبر شركة وساطة تأمين في العالم، فقد قفزت تكلفة تغطية رحلات السفن إلى الموانئ الروسية في البحر الأسود بأكثر من ثلاثة أمثال، مضيفة أن الأسعار كانت تتراوح بين 0.25 بالمئة و0.3 بالمئة من قيمة السفينة قبل الحوادث الأخيرة.

وتفرض شركات التأمين الآن رسومًا تصل إلى 1 بالمئة على بعض الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وفقا لمصادر مطلعة على السوق، تحدثت لوكالة بلومبرغ نيوز.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات على ناقلتي نفط مما يسمى بـ أسطول الظل الروسي - وهي سفن تعمل بسرية تامة متجنبة العقوبات الغربية على روسيا. كما وقع حادثان آخران شملا سفنا مرتبطة بموسكو منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة "فيسيل بروتكت"، التابعة لشركة "بن أندر رايتينج" إحدى أكبر شركات التأمين على مخاطر الحرب البحرية في العالم: "بالنسبة لرسو السفن في الموانئ الروسية، تحدد شركات التأمين على السفن أسعارها بناء على نطاق أوسع من مواقع الهجمات المحتملة، مع احتمالية أكبر لتكرارها"، مضيفا "مع تصاعد الهجمات، يتزايد احتمال رد روسيا على السفن المُرتبطة بأوكرانيا".

تأتي الانفجارات، التي وقع ثلاثة منها في البحر الأسود، على خلفية هجمات على البنية التحتية النفطية الروسية، والتي زادت من خطر الإبحار في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن روسيا قد ترد على الهجمات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الرومانية اليوم أن قوات مختلفة نفذت مهمة لتحييد طائرة مسيرة من طراز "سي بيبي" على بعد 36 ميلًا شرق مدينة كونستانزا، مما يبرز المخاطر التي تهدد الشحن البحري لدول البحر الأسود، بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.

وتم رصد زيادة مطردة في معدلات الهجمات، كرد مباشر على المزيد من الهجمات التي يبدو أنها تستهدف بشكل متزايد السفن والبنية التحتية للموانئ والمحطات، وفقًا لديلان مورتيمر المسؤول في شركة مارش.