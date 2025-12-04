وفي حين لم تكشف أوبن إيه.آي عن البنود المالية للصفقة، نقل موقع ذي إنفورميشن عن مصادر أن الشركة ستدفع أقل من 400 مليون دولار في صورة أسهم.

ولم ترد أوبن إيه.آي على طلب من رويترز لتوضيح قيمة الصفقة.

والشركة التي يقودها سام ألتمان هي بالفعل أحد عملاء نبتون، إذ تستخدم متعقب نبتون لمراقبة وتصحيح تدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

وبدأت نبتون كأداة داخلية في (ديب سينس) إلى أن تم إطلاقها كشركة ناشئة مستقلة في عام 2018.

ووصل تقييم أوبن إيه.آي إلى 500 مليار دولار في أكتوبر بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أعدادا من الأسهم بما يقرب من 6.6 مليار دولار.

وتستعد أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت لما يمكن أن يصنف على أنه أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق، مع تقييم محتمل يصل إلى تريليون دولار.

وتعمل الشركة على وضع الأسس اللازمة لطرح أسهمها للاكتتاب العام. ووفقا لرويترز فإنها قد تتقدم بطلب إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية في النصف الثاني من عام 2026.