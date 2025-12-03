وقال المصرف إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان ارتفع خلال نوفمبر الماضي إلى 53.2 نقطة مقابل 53.1 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجلت شركات التأمين والخدمات المالية أفضل أداء من بين القطاعات الفرعية الخمسة في قطاع الخدمات، في حين تحسن نشاط الأعمال في مختلف مجالات القطاع.

وأفادت تقارير بأن جهود تطوير الأعمال وتحسن حجم الأعمال الجديدة قد رفعا مستويات النشاط في نوفمبر.

ورغم التحسن الطفيف لوتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات، أشار أحدث استطلاع إلى أول تسارع في نمو الطلبات الجديدة منذ ثلاثة أشهر. وجاء ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 52 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال أكتوبر.

في غضون ذلك، انخفضت الطلبات الجديدة المجمعة مجددا، مدفوعة بانخفاض مبيعات قطاع التصنيع، إلا أن معدل الانخفاض الإجمالي كان طفيفا. مع ذلك، استمر انخفاض الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية.