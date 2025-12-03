وأظهر الاستطلاع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين قليلا إلى 31.85 بالمئة بحلول نهاية العام، بناء على متوسط التوقعات.

وجاء التضخم أقل من التوقعات في أكتوبر، وتراجع إلى 2.55 بالمئة على أساس شهري و32.87 بالمئة على أساس سنوي، مما عزز من قدرة البنك المركزي على مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة لشهر نوفمبر، أظهر متوسط توقعات 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن متوسط التضخم الشهري بلغ 1.25 بالمئة في ظل توقعات تراوحت بين واحد و1.60 بالمئة.

وبلغ المتوسط السنوي 31.6 بالمئة مع توقعات تتراوح بين 31.30 و32 بالمئة.

وأبطأ البنك المركزي التركي في أكتوبر دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس مما جعل النسبة تصل إلى 39.5 بالمئة.

وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ عملية خفض التضخم بعد قراءات أعلى من المتوقع في أغسطس وسبتمبر.