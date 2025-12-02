وأضاف في مؤتمر استضافته رابطة إيه.إس.دي الأوروبية لصناعة الطيران والدفاع "أعتقد أن بإمكاننا تخطي هذا الأمر"، وتابع قائلا إن عملية الإصلاح الطارئة تمت بأسرع مما كان متوقعا.

وكانت أسهم الشركة قد هبطت بقوة يوم أمس بنحو 10 بالمئة بعد أن أكدت الشركة أنها رصدت مشكلة في جودة الصناعة تؤثر على الألواح المعدنية لعدد "محدود" من طائرات إيه320، مؤكدة بذلك تقريرا لرويترز، وذلك في أحدث تحد يواجه الشركة بعد استدعاء شمل طائرات في مطلع الأسبوع.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم إيرباص إن الشركة تجري فحصا لجميع الطائرات التي قد تكون متأثرة، وإن قسما منها فقط سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وأضاف المتحدث "جرى تحديد مصدر المشكلة واحتواؤها، وجميع الألواح المنتجة في الآونة الأخيرة مطابقة لجميع المتطلبات".

ومضي يقول إن المشكلة تتعلق بالموردين، لكنه أحجم عن ذكر أسمائهم. وتعتمد إيرباص على موردين داخليين وخارجيين لهياكل طائراتها.