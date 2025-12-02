وخلال تعاملات الثلاثاء، هبطت العملة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 89.95، فيما تراجعت في السوق الخارجية إلى 90.15، مع استمرار التأخير في إبرام اتفاق تجاري يهدف إلى خفض أحد أعلى الرسوم الجمركية في آسيا.

من جانبه يتوقع بنك IDFC First أن تتجاوز الروبية حاجز 90 بحلول نهاية ديسمبر إذا لم يُحسم الاتفاق، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ولا تزال الهند من بين الاقتصادات الكبرى القليلة التي لم توقع بعد اتفاقية تجارة مع واشنطن، رغم تصريحات رسمية متفائلة بقرب التوصل إليها. الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة على السلع الهندية أضرت بالمصدرين، بينما عززت الواردات القوية الطلب على الدولار، ما أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري خلال الربع الثالث.

قال ديليب بارمار، محلل العملات في شركة HDFC Securities بمومباي: "هناك اختلال كامل بين العرض والطلب؛ المستوردون يسارعون لشراء الدولار مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة، فيما تظل تدفقات الدولار من الصادرات محدودة"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ويرى خبراء أن البنك المركزي الهندي قد يسمح بمزيد من ضعف الروبية لجعل الصادرات أكثر تنافسية في ظل الرسوم الأميركية، بحسب ديفيد فورستر، استراتيجي العملات في بنك كريدي أجريكول.

الروبية تراجعت بنسبة 4.8 بالمئة منذ بداية العام، لتصبح أسوأ العملات أداءً في آسيا.