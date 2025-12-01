وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا ارتفاعا طفيفا إلى 48.3 في نوفمبر من 48.0 في أكتوبر، ليظل دون عتبة الخمسين نقطة مما يعني أن القطاع شهد انكماشا للشهر السادس على التوالي.

وانخفضت مستويات الناتج بأسرع معدل منذ أبريل 2022، وعزت الشركات هذا الانخفاض إلى تراجع الطلبيات الجديدة وحدوث تأخيرات في سلاسل التوريد.

واستمرت الطلبيات الجديدة في الهبوط، إلا أن وتيرة الانكماش تباطأت وكانت الأضعف في سلسلة الانخفاض الحالية المستمرة منذ ستة أشهر.

وتحسنت الثقة في الأعمال بشكل طفيف عن أكتوبر، مدعومة باستثمارات مخطط لها في منتجات وتقنيات جديدة فضلا عن تطلعات لتحسن ظروف الطلب.

ورغم ذلك، ظل التفاؤل عند ثاني أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.