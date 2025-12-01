وبحسب مسح جيبون بنك ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال نوفمبر إلى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن استمرار ضعف ظروف التشغيل في قطاعات السلع المتوسطة والاستثمارية، مع تحسن طفيف في أداء مصنعي السلع الاستهلاكية.

وساهم تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج بشكل طفيف في رفع قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر. ولم يُشر المصنعون إلا إلى انخفاض طفيف في الإنتاج، مسجلا أفضل أداء منذ أغسطس الماضي.

وفي القطاعات التي انخفض فيها الإنتاج، أشارت الشركات غالبا إلى أن ذلك يعود إلى ضعف تدفقات الأعمال الجديدة وضعف الطلب. ومع ذلك، رفعت بعض الشركات إنتاجها نظرا لتوقعات بزيادة طلب العملاء في الأشهر المقبلة.