وأضافت المجموعة في بيان للبورصة الكويتية أمس الأحد أن هذه الخطوة تأتي بغرض تمويل أنشطتها الاستثمارية وإعادة تمويل مديونيات البنوك الأخرى.

وقالت الشركة إن الأثر المالي سيظهر من بداية استخدام تلك التسهيلات.

يذكر أن الصناعات الوطنية قد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ربحاً، بقيمة 51.38 مليون دينار، بنمو نسبته 30 بالمئة عن مستواه قبل عام والبالغ 39.40 مليون دينار.