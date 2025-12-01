وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 49.2 في نوفمبر من 49 في أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين.

ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق الأميركية، ولكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض رسومها الجمركية على البضائع الصينية بعد لقائه بالزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الصادرات والإنتاج الصيني.

ولا يزال التراجع المطول في سوق العقارات الصيني وانخفاض أسعار المنازل يضر بثقة المستهلك، وقد انخفضت الاستثمارات العقارية.

كما أدت المنافسة السعرية الشديدة محلياً في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، إلى الضغط على العديد من الشركات.

وقال الاقتصاديون إن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل السياسات الحكومية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.

يشار إلى أن المسؤولين الصينيين حددوا هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5 بالمئة للعام 2025 بأكمله. ونما الاقتصاد بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.