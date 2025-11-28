وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء في وقت سابق من العام الجاري في إطار خطة تمتد على مدار عقد لتجديد المتحف وتوسعته. وسلطت الخروقات الأمنية التي سمحت بسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) الضوء على المشكلة العاجلة.

واعتبارا من 14 يناير، سيتعين على مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي سداد 10 يورو إضافية. ووافق مجلس إدارة اللوفر عن الإجراء أمس الخميس.

وسيتم استثناء مواطني دول أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي الدول التي وافقت على الانضمام إلى اتفاقية المنطقة الأوروبية الاقتصادية، من الزيادة.

واستقبل اللوفر 8.7 مليون زائر في 2024، من بينهم 77 بالمئة من الأجانب.

وتصدر قائمة الزائرين المواطنون الأميركيون بنسبة 13 بالمئة، ثم الصينيون بنسبة 6 بالمئة، والبريطانيون بنسبة 5 بالمئة.