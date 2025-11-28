وقال المشاركون في استطلاع رأي أجراه معهد يوغوف إنهم يرون الميزانية غير عادلة، بهامش 48 بالمئة، مقابل 21 بالمئة.

وتعد هذه ثاني أسوأ نتيجة يسجلها معهد يوغوف منذ أن بدأ في تتبع ال راء في عام 2010، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة.

وقال نصف الأشخاص الذين شملهم استطلاع معهد يوجوب إن ميزانية ريفز ستجعلهم وأسرهم في وضع أسوأ من ذلك، مقارنة بـ3 بالمئة، قالوا إن وضعهم سيكون أفضل.

وقال 3 بالمئة فقط إن الاقتصاد في حالة "جيدة للغاية"

وقال ثلثا المشاركين إنهم يتوقعون أن تزيد الأمور سوءا في الأشهر الـ12 المقبلة.