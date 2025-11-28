وبحسب بيانات أمانة الحكومة للشؤون الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله لاستبعاد تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى، بنسبة 0.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بنمو 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهو تعديل صعودي عن التقديرات السابقة البالغ 0.1 بالمئة.

وقالت الأمانة في بيان: "يجب النظر إلى هذه الأرقام في سياق التقلبات الأخيرة في التجارة الخارجية. فبعد طفرة قوية في صادرات المنتجات الكيميائية والدوائية، مدفوعة أيضاً بعمليات الشراء المسبق المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، شهدت الأشهر الماضية تراجعاً تعويضياً في تلك الصادرات"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتستكمل هذه البيانات الصورة الاقتصادية التي سبقت توقيع برن وواشنطن هذا الشهر اتفاقاً تجارياً إطارياً لخفض الرسوم على العديد من السلع من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، بحسب وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين، رغم استمرار المفاوضات حول بعض التفاصيل.

ويعد هذا الانكماش هو الثاني فقط منذ جائحة كوفيد-19، ما يعني أن أداء الاقتصاد السويسري لا يزال أفضل من نظرائه في أوروبا. ومع دخول الاتفاق التجاري حيز التنفيذ، يرجّح اقتصاديون عودة النمو خلال الفترات المقبلة، ورفع كثير منهم توقعاتهم بالفعل.

وسيحصل المصنعون السويسريون، خصوصاً في قطاعات الساعات والآلات والأدوات الدقيقة، على استفادة مباشرة من خفض الرسوم، بعدما كانوا من بين الأكثر تضرراً من الإجراءات الأميركية، إلى جانب منتجي الأغذية والمواد الكيميائية، بحسب البنك الوطني السويسري (البنك المركزي). بينما ظلت صادرات رئيسية أخرى، مثل الأدوية والذهب، معفاة من الرسوم في مختلف الأنظمة التجارية الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير النمو يستبعد عادةً بيانات الفعاليات الرياضية الكبرى لتجنب تشويه الصورة الحقيقية للنشاط الاقتصادي، لاسيما أن سويسرا تستضيف عدداً من المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية. فإيرادات أحداث مثل دورة الألعاب الأولمبية تعود للجنة الأولمبية الدولية وتظهر في البيانات دون أن تعكس نشاطاً اقتصادياً داخلياً فعلياً.

ومع حذف تلك التعديلات، جاءت نتائج الناتج المحلي الإجمالي السويسري مماثلة تماماً للبيانات المعدلة الخالية من تأثير الفعاليات الرياضية.