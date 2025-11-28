تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولار للأونصة (الأوقية) مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر إلى 87 بالمئة من 85 بالمئة قبل يوم و50 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وعززت تعليقات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأميركي كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وقال كيفن هاسيت، المرشح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أيضا إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.

إلا أن عددا من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتا حتى يتأكد تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ويتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو. وتراجع الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويقول المستثمرون إن تولي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولار، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.

فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولار للأونصة لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.