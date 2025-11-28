وذكر البنكان في بيان أن الاتفاق ينص على مساهمة البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 150 مليون دولار وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 125 مليون دولار لتحديث خط السكك الحديدية الذي يربط مناجم الحديد الخام في ازويرات شمال شرق موريتانيا بميناء نواذيبو المطل على المحيط الأطلسي.

وأضاف البيان أن توقيع الاتفاق الذي يضمنه الاتحاد الأوروبي جاء على هامش المنتدى الأفريقي للاستثمار بالعاصمة المغربية الرباط.

وأشار البيان إلى أن التمويل سيمكن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الموريتانية من إعادة تأهيل خط السكة الحديدية الحالي وبناء مسار جديد طوله 42 كيلومترا لربط مواقع التعدين المستقبلية في العوج وأتوماي.

وأضاف أن هذا التمويل سيسمح أيضا للشركة بالحصول على قاطرات وعربات ومعدات صيانة.