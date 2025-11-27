وقالت المصادر إن أنتا سبورتس، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، تعمل مع شركة استشارات لتقييم عرضها لبوما، مضيفة أن الشركة الصينية قد تتعاون مع شركة استثمار مالي خاص إذا قررت المضي قدما في تقديم العرض.

وقالت المصادر إن من بين مقدمي العروض المحتملين الآخرين شركة الملابس الصينية المنافسة "لي نينغ"، التي جاء اسمها تيمنا بلاعب الجمباز الأسطوري الذي أسسها، تبحث خيارات تمويل الصفقة المحتملة مع البنوك في إطار دراستها الأولية لشراء شركة بوما.

وأشارت المصادر إلى أن "بوما" قد تجذب أيضا اهتمام شركات أخرى، مثل شركة "أسيكس" اليابانية.

وأضافت المصادر أن المداولات لا تزال أولية، وليس من الواضح ما هي الشركات التي يمكن أن تتقدم بعروض فعلية لشراء بوما، حيث يمكن أن تكون تقديرات عائلة بينو الفرنسية، أكبر مساهم في بوما، عقبة رئيسية أمام أي صفقة.

وقد انخفض سهم بوما بنسبة 62 بالمئة في بورصة فرانكفورت هذا العام، لتصبح قيمتها السوقية 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

لكن السهم قفز بنسبة 13 بالمئة اليوم بعد صدور التقرير.

يذكر أن شركة أرتيميس القابضة، المملوكة لعائلة بينو استحوذت، على 29 بالمئة من أسهم شركة بوما بنهاية العام الماضي، وفقًا لتقريرها السنوي.

وفي المقابل، ارتفع سهم أنتا التي تمتلك علامات تجارية مثل فيلا وجاك وولفسكين، بنسبة 10 بالمئة في بورصة هونج كونج هذا العام، ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى 31 مليار دولار.

ودفع تحالف تقوده أنتا، ويضم أيضًا شركة فاونتن فيست بارتنرز، 5.2 مليار دولار في عام 2019 للاستحواذ على شركة آمير سبورتس، مالكة علامات تجارية مثل سالومون وأركتريكس.

ولم يستجب ممثل عن أنتا لطلبات للتعليق على النبأ، بينما رفض ممثلو أرتيميس وأسيكس وبوما التعليق.

و ردًا على استفسار من بلومبرغ، قالت شركة لي نينغ في بيان إنها لا تزال تركز على نمو علامتها التجارية، ولم تجر أي مفاوضات أو تقييمات "جوهرية" تتعلق بشركة بوما.