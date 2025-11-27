يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي كانت قد حصلت على حصتها في مجموعة "إن إم دي سي" من القابضة (ADQ) قبيل إدراجها في شهر فبراير 2022.

وخلال أقل من 4 أعوام، حقق هذا الاستثمار المالي عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 17 بالمئة، استناداً إلى الأرباح الموزعة والمكاسب الرأسمالية، وبالاعتماد على القيمة الدفترية حتى الربع الثالث من عام 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار نهج مجموعة موانئ أبوظبي القائم على الإدارة النشطة لمحفظتها الاستثمارية المتنامية عبر جميع القطاعات، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تسييل الأصول غير الأساسية وتحقيق أفضل العوائد منها متى ما توفرت الفرص المناسبة.

وتمثل هذه العملية ثالث صفقة ضمن برنامج المجموعة لتسييل الأصول، وتحديداً في أعقاب اتفاقية بيع أرض في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) لشركة "ميرا للتطوير"، واتفاقية بيع مستودعين في كيزاد لشركة "الدار العقارية".

وعلى غرار الاتفاقيتين سالفتي الذكر، سيتم توجيه عوائد صفقة "إن إم دي سي جروب" نحو خفض مديونية الميزانية العمومية وإعادة تدوير رأس المال في مشاريع تحقق عوائد أعلى، حيث سجلت مجموعة موانئ أبوظبي خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر صافي دين بقيمة 17.0 مليار درهم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة إن اتفاقية بيع الأسهم المبرمة مع شركة ألفا ظبي، تأتي تجسيداً لالتزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بالإدارة الذكية لأصولها واستراتيجيتها لتعظيم القيمة، إذ ستسهم عوائد الصفقة في تعزيز المركز المالي وهيكل رأس المال للمجموعة.

وأضاف قائلا: "تواصل المجموعة إدارة محفظة أصولها بكفاءة عالية، وتسخير إمكاناتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لمتعامليها، ويدعم جهودها في تمكين التجارة، وستواصل المجموعة في المستقبل نهجها القائم على تحقيق أعلى قيمة".

من جانبه، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، إن هذا الاستحواذ الإستراتيجي يُعد تجسيداً واضحاً لالتزام الشركة الراسخ بالاستثمار في القطاعات الصناعية ذات التأثير العالي، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية ورؤية التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن إستراتيجية ألفا ظبي القابضة تستند إلى رصد وتطوير الفرص القابلة للنمو، بما يواكب الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية، ويحقق في الوقت ذاته توازناً بين النمو الصناعي والمسؤولية البيئية، مع الحرص على تمكين جميع شرائح المجتمع وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وتمثل حصة "إن إم دي سي" الصفقة الثالثة لبيع أصول غير أساسية تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي خلال هذا العام.

ففي أكتوبر 2025، أعلنت المجموعة عن توقيع اتفاقية مع شركة "ميرا للتطوير" لبيع أرض، بهدف إنشاء أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في منطقة المعمورة بأبوظبي، في صفقة بلغت قيمتها 2.47 مليار درهم (673 مليون دولار أمريكي).

وفي 11 نوفمبر الجاري، أعلنت المجموعة عن بيع مستودعين مُصممين وفق متطلبات المستثمرين في كيزاد إلى شركة "الدار العقارية"، بقيمة إجمالية بلغت 570 مليون درهم (155 مليون دولار أمريكي).

ومع استحواذ "ألفا ظبي القابضة" على حصة مجموعة موانئ أبوظبي في "إن إم دي سي"، سترتفع ملكيتها في المجموعة إلى نحو 77%.