وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطة ستساهم في تأمين "سلسلة إمداد للصناعات الوطنية".

وهذا المغناطيس الدائم لا غنى عنه في الصناعات الإلكترونية والطاقات المتجددة وفي قطاعي الفضاء والدفاع.

وتلبي نيودلهي راهنا حاجاتها من طريق الواردات. وتتوقع الحكومة أن يتضاعف الطلب الوطني بحلول العام 2030.

وتنص الخطة على تدابير تحفيزية لبلوغ "قدرة إنتاج قدرها ستة آلاف طن في السنة" بهدف "تعزيز الاستقلالية وجعل الهند لاعبا رئيسيا في السوق العالمية"، وفق الحكومة.

وتحصل الهند من دول مختلفة، وخصوصا الصين، على المعادن النادرة الضرورية لصنع هذا المغناطيس.

وهذا العام، فرضت بكين التي تهيمن على أكثر من ستين في المئة من استخراج المعادن النادرة، قيودا على صادراتها، مما اثار قلق الشركات الهندية مثل شركة "باجاج أوتو" لصنع دراجات سكوتر.

وفي أكتوبر الفائت، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن "بعض الشركات الهندية" حصلت على تراخيص لاستيراد هذه المعادن النادرة.