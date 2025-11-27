أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الخميس ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي بنسبة 1.9% سنويا، وهو ما يشير إلى تباطؤ نمو الأرباح بعد أن سجلت نموا بمعدل 3.2% خلال أول 9 شهور من العام.