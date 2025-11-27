وتمثل هذه الصفقة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، إذ تؤسس لوجود واسع وفوري في سوق الإعلانات الرقمية الخارجية سريع النمو في المملكة المتحدة تحت العلامة التجارية "باك لايت – المملكة المتحدة".

وتتميز شركة "لندن لايتس" بمحفظة رقمية متكاملة، وفريق إدارة موثوق، ومسار نمو قوي يمتد عبر لندن وعدد من المدن البريطانية الرئيسية. وتضم شبكتها أكثر من 65 شاشة رقمية فاخرة في قلب العاصمة، بما في ذلك موقع The Cube at Flannels Oxford Street، أحد أبرز المعالم الرقمية متعددة الشاشات في لندن.

ويشهد قطاع الإعلانات الرقمية الخارجية في المملكة المتحدة توسعاً مستمراً، حيث أصبحت الإيرادات البرمجية عنصراً محورياً في دفع النمو؛ وتتمتع "باك لايت – المملكة المتحدة". بموقع قوي للاستفادة من هذه التحولات، مع قيام "ملتيبلاي ميديا جروب" بدمج آليات تحقيق العائد المعتمدة على البيانات ورفع كفاءة العائد الرقمي للأصول.

كما يتيح الاستحواذ تحقيق تكامل تشغيلي مباشر مع الأصول القائمة للمجموعة في المملكة المتحدة بما في ذلك 11 موقعاً إعلانياً هاماً طوّرتهُم شركة "وايلدستون" ما يلغي الحاجة إلى تأسيس منظومة تشغيلية منفصلة، ويوفر وصولاً فورياً إلى فريق مبيعات محترف وبنية تحتية متكاملة، ومحفظة من الأصول الإعلانية الرقمية في أبرز المواقع المميزة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل الاستراتيجي في تحسينات جوهرية في الكفاءة التشغيلية ودعم نمو مساهمة الأرباح التشغيلية.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة ملتيبلاي: "نجحت شركة "لندن لايتس" في بناء واحدة من أبرز شبكات الإعلانات الرقمية الخارجية الفاخرة في المملكة المتحدة، معتمدة على مواقع استثنائية وفريق يفهم جيداً كيفية تشغيل وتطوير الأصول الرقمية عالية التأثير. إن ضمّ الشركة بالكامل إلى محفظتنا يتيح لنا تسريع التوسع في السوق البريطاني، ورفع كفاءة الإمكانات البرمجية، وتعزيز حضورنا في سوق يشهد نمواً متسارعاً. كما يمنحنا هذا الاستثمار قدرة تشغيلية أكبر بشكل فوري ما يسهم في بناء منصة مستدامة."

من جانبه، قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي لـ"ملتيبلاي ميديا جروب": "نفخر بإضافة شركة "لندن لايتس" إلى محفظتنا وتقديم "باك لايت – المملكة المتحدة" إلى السوق. لقد اشتهرت "لندن لايتس" بجودة أصولها الإعلانية وقوة تأثير مواقعها، وإن دمج شبكتها تحت مظلة "ملتيبلاي ميديا جروب" يتيح لنا تقديم قيمة أعلى، وقدرة تشغيلية، وخدمة أفضل للعلامات التجارية العاملة في واحد من أكثر الأسواق الإعلامية تأثيراً وديناميكية على مستوى العالم."

كما قال سام دايه، مؤسس شركة "لندن لايتس": أعرب عن فخري بما حققته شركة "لندن لايتس" وفخور أكثر بانضمامها إلى مجموعة تقدّر قيمتها الحقيقية. إن رؤية الشركة تنتقل إلى منصة تدعم نموها وتعزز قدراتها خطوة تعني الكثير لنا جميعاً. لطالما كان نجاح الشركة قائماً على قدرات فريقنا، وعلى موهبته وشغفه والتزامه، وأنا ممتن جداً لجهودهم. نتطلع معاً إلى قيادة المرحلة المقبلة من النمو في المنطقة."

وبهذا الاستحواذ، تعزّز "ملتيبلاي ميديا جروب" حضورها في المملكة المتحدة وترسخ مكانتها في سوق الإعلانات الرقمية الخارجية. وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرتها التوسعية الدولية، وتؤكد التزامها بتطوير محفظة عالمية من أصول الإعلانات الخارجية الفاخرة المدعومة بالتكنولوجيا والابتكار والرؤية الاستراتيجية الواضحة.