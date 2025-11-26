وسيسهم المشروع في تأمين إمدادات المياه وتحسين تشغيل البنية التحتية الحالية وخفض كلفة الطاقة وتعزيز نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية والضغط السكاني.

وقالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القُطرية للبنك الأفريقي للتنمية: "سيعزز هذا المشروع أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

ويتضمن المشروع وفق البنك، عدة مكونات رئيسية، من بينها تجديد حوالي 150 كيلومترا من أنابيب المياه وتحديث مرافق توزيع المياه والضخ والتخزين، ووضع أنظمة مراقبة وتحكم رقمية لتحسين إدارة الشبكة.