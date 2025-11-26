انخفض ميزان مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي إلى سالب 32 نقطة مقابل سالب 27 نقطة في الشهر الماضي، مع توقع انخفاض المبيعات بنسبة 24 بالمئة خلال الشهر المقبل.

ووصف ما يقرب من 25 بالمئة من تجار التجزئة المبيعات بأنها "ضعيفة" مقابل 15 بالمئة وصفوها بذلك في الشهر الماضي، بينما توقع 18 بالمئة منهم أن تكون مبيعات ديسمبر مخيبة للآمال مقارنة بالمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر المسح تدهور ثقة تجار التجزئة خلال نوفمبر إلى أقل مستوياتها منذ 17 عاما، حيث بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تراجع أعمالها خلال الربع القادم 35 بالمئة مقابل 10 بالمئة خلال أغسطس.

وانخفض معدل التوظيف في قطاع التجزئة مجددا خلال الشهر الحالي، في حين انخفض معدل تضخم أسعار البيع بالتجزئة إلى ما يقارب متوسطه طويل الأجل خلال العام الحالي، حيث انخفض مؤشر الأسعار من 65 بالمئة خلال أغسطس إلى 46 بالمئة خلال الشهر الحالي.