وتم طرح 48 مليون سهم تمثل 3.3 بالمئة من رأس مال "مسار" . وبلغت القيمة الإجمالية للطرح أكثر من 950 مليون ريال سعودي (أكثر من 253 مليون دولار)، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند19.8 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالًا من مؤسسات استثمارية محلية ودولية، وتجاوزت الطلبات الحجم الكلي للطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين في "مسار"، ومدى جاذبية السوق المالية السعودية.

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 234.3 مليون سهم في "مسار"، أو ما يعادل بالمئة16.3 من رأس مال الشركة .

وتسهم الصفقة في زيادة أسهم "مسار" الحرة المتداولة وتعزيز قاعدة المستثمرين المؤسساتيين.

من جانبه، قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: "يسهم صندوق الاستثمارات العامة في توسيع قاعدة مستثمري ‘مسار‘ من خلال استحداث فرص تتيح للمؤسسات الاستثمارية الاستثمار فيها. ويتماشى الطرح مع استراتيجية الاستثمار لدى الصندوق الهادفة إلى تمكين إعادة توظيف رأس المال والعوائد ضمن منظومته المحلية، بما يعزز دور القطاع الخاص وأسواق المال في المملكة، ويدعم استمرار جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي".